Villa Giardino y Huerta Grande se unieron para controlar a automovilistas

Punilla. Los municipios de Villa Giardino y Huerta Grande debieron trabajar en conjunto en la ruta debido a las complicaciones que muchos automovilistas provocaban en ambas localidades en medio de la cuarentena por coronavirus.

" Estamos marcando más control y no permitiendo al ingresar gente no tenga permisos" aseguro el intendente de Villa Giardino Omar Ferreyra junto a su par de Huerta Grande Matías Montoto.

Ferreyra aseguró: "Veíamos que ingresaban por Huerta Grade, el intendente armó un operativo allá, e iban por otra parte. Trasladamos más acá el control y la gente ingresaba por otro lugar, así que de este el modo trabajando codo a codo es el camino. Es fundamental además que esté la policía porque hemos tenidos problemas, insultos persecuciones. No podemos cerrar las puertas pero buscamos distintas alternativas. No se puede abrir para que entre cualquier persona, y en ambas localidades no tenemos casaos, creo que el trabajo que estamos haciendo está dando sus frutos".