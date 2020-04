La conmovedora historia de Juan, cómo sobrevivir sin las calles de Carlos Paz

Juan vive en Córdoba pero hace varios años que trabaja en las calles de Carlos Paz, donde vende bolsas de consorcio y ejemplares de la revista La Luciérnaga. Desde que se declaró la cuarentena, se encuentra impedido de viajar y asegura que cada vez se le hace más difícil generar el dinero necesario para garantizar la comida de sus dos hijos.

Hace cuarenta días que Juan no puede vender y se vio obligado a apelar a «changas» (que realiza junto a su padre en distintos barrios de la ciudad de Córdoba) para sobrevivir a la medida de aislamiento social, obligatorio y preventivo.

«Por esto del coronavirus, hace cuarenta días que no puedo salir a vender bolsas. Todos los días me tomaba el colectivo y me iba a trabajar a Carlos Paz. Yo siempre estoy en la puerta del Banco de Córdoba, pero ahora no estoy saliendo y se hace muy difícil. Yo vivo con mi familia, estoy haciendo algunas changas con mi papá, pero no alcanza»; contó Juan, en diálogo con El Diario.

«Yo vivía el día a día y lo que recaudaba, lo usaba para vivir y comprar más mercadería. No tengo permiso para andar por la calle y por eso no he salido, pero me gustaría poder volver a pararme en la puerta del banco. La gente quiere que vuelva, pero no se anima a acercarse. Hice algunas changas como cortar el césped y pintar, pero siempre acá en la ciudad de Córdoba»; agregó.

«También me anoté para tener la ayuda de diez mil pesos, pero no me dieron. Ahora voy a volver a intentar, porque tengo dos hijos y únicamente recibo ayuda de mis padres. Yo pido a todo el que pueda colaborar conmigo, que me ayude con lo que tenga. La verdad que no sé cómo podría hacerse, pero lo necesito. Siempre soy un agradecido de la gente de Carlos Paz, porque me ayudaron muchos en todos los años que llevo vendiendo allá y siempre con mucho respeto»; completó. Es importante destacar, que para ayudar a Juan Muñoz, los interesados podrán comunicarse al teléfono: 351-5285730.