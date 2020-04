Piden dadores de sangre en Carlos Paz para centros de emergencia

Carlos Paz.- Desde el COE Central de Córdoba, el centro que coordina toda la respuesta ante la pandemia por coronavirus. estan generando colectas de sangre externas en lugares no tradicionales, (en este caso en la Sala de Convenciones Municipal, en el horario de 08:30 a 13:00 Hs, el día miércoles 29 de abril) para poder contar con la cantidad de donantes de sangre que necesitamos para toda la provincia, minimizando la circulación de gente y evitando que concurran masivamente a los servicios de hemoterapia de los hospitales.

La sangre no puede fabricarse y es necesaria durante todo el año, aún durante esta pandemia, porque es necesario hacer transfusiones durante cirugías de urgencia, partos, tratamientos oncológicos y hematológicos, entre otros casos.

Quienes quieran donar deberán comunicarse con al call center al 0800 555 4141 (opcion 2), donde se le indicará el horario aproximado para efectuar la donación y se le enviará el certificado de circulación.

El programa

Día: 29-abr-20

Hora: 8:30 a 13:00

Lugar: Sala de Convenciones Municipal (Costanera Arturo Illia y Gobernador Roca).

Contacto: 0800 555 4141 (opcion 2)

Requisitos para donar sangre:

a. Llevar DNI.

b. Tener entre 18 y 65 años de edad.

c. Pesar más de +50 kilos.

d. Gozar de buen estado de salud: no padecer enfermedades transmisibles por vía sanguínea (hepatitis b o c, anemia, sífilis, chagas).

e. Descanso nocturno previo de por lo menos de 6 (seis) horas.

f. No hacerlo en ayunas total. Se podrá ingerir previamente café, té, mate con azúcar o jugo de frutas. (NO CONSUMIR LACTEOS NI ALIMENTOS SÓLIDOS)

g. No haber donado en las últimas 8 semanas. Se puede donar sangre con un intervalo mínimo de 2 meses. Los hombres pueden donar hasta 4 veces en un año natural, y las mujeres 3.

h. No presentar fiebre o haber tenido alguna enfermedad en los últimos 7 días.

i. No haberse realizado ni cirugías ni tatuajes en el último año.