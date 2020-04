La amenaza del dengue: ¿Cuántos casos hubo en Carlos Paz?

Si bien la pandemia de coronavirus ocupa la atención de todo el mundo, en la Provincia de Córdoba hay un enemigo más cercano que sigue sumando casos en la región y resulta igual de peligroso: el dengue. En la ciudad de Carlos Paz, se registraron cinco casos, todo pacientes que tenían antecedentes de viaje y desde el Hospital Sayago piden a los vecinos que extremen las medidas de precaución para evitar contagios.

Debido al avance del COVID-19, se dispuso el aislamiento obligatorio en las casas y es una buena oportunidad para eliminar los criaderos de mosquitos y hacer un descacharreo. El dengue registra más casos en el país que el coronavirus y también tiene consecuencia graves para los seres humanos.

Desde el Hospital Gumersindo Sayago, la doctora Sofía Cagnone señaló a El Diario: «El dengue tiene cuatro serotipos, si vos te infectás con uno de esos serotipos, generás inmunidad de por vida, pero te podes volver a enfermar de los otros tres tipos. Hasta cuatro veces te podes enfermar del dengue. En Argentina tenemos mayor circulación de DEN1, entonces la gente que ya se ha infectado no se puede volver a enfermar. Hubo otros casos también en nuestro país, pero se ha logrado controlar. Por ejemplo, en Carlos Paz, todos los casos fueron DEN1».

«Creo que la gente se ha relajado con el tema del dengue porque llama mucho más la atención el coronavirus, porque es algo nuevo, pero debemos protegernos del dengue. Hay que eliminar los criaderos y cumplir con las recomendaciones que indicamos en la campaña que hemos lanzado desde el municipio. Todavía el mosquito en esta época del año está reproduciéndose, porque todavía hace calor y hay humedad, el ambiente ideal para que el mosquito se reproduzca. En Villa Carlos Paz se dieron cinco casos y todos fueron en personas con antecedentes de viaje»; agregó.

«Todo el tiempo libre que tenemos en este aislamiento hay que intentar de usarlo también para eliminar todos los criaderos y evitar que el mosquito se pueda reproducir. La vacuna contra el dengue existe, pero no está probada en nuestro país ya que no está habilitada por la ANMAT. Es una vacuna que tiene un 60% de efectividad, que es una efectividad muy baja, y es una vacuna que se aplica en un grupo etario determinado. Es una vacuna que sirve en algunos países como Brasil ya que muchos han contraído el dengue, pero no en la Argentina»; completó.