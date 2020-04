Recordarán el aniversario del genocidio armenio con una sencilla ofrenda

Córdoba.- En el marco de los actos y actividades que se desarrollaran por el 105° aniversario del Genocidio Armenio -perpetrado por el Estado turco desde 1915 a 1923- la Colectividad Armenia de Córdoba, junto con la subcomisión 24 de Abril, integrada por la Asociación Cultural Armenia, Damas de la Iglesia Armenia Surp Kevork, HOM, Homenetmen, Liga de Jóvenes de Ugab, Unión General Armenia de Beneficencia y Unión Juventud Armenia; reunirán entre otros, alimentos no perecederos que luego serán repartidos en comedores y merenderos de la ciudad de Córdoba, según lo indicó Lilian Balian, miembro de la comisión de la colectividad.

"Por la cuarentena que estamos atravesando, y que afecta a la población mundial, no habrá marchas ni actos públicos, pero ello no será un obstáculo para recordar y que la memoria colectiva no sea paralizada" dijo Balián quien indicó que a las 10 horas de mañana viernes, habrá un homenaje a los Santos Mátires, en la plaza San Martín, donde sólo habrá una ofrenda floral a cargo del Reverendo padre Harutiun Sepanian y el presidente de la colectividad Armenia de Córdoba" indicó, continuando " A las 11.15 horas está prevista una misa y requiemen nuestra iglesia Surp Kevok". aseguró

El programa para el día de mañana, continuará con una campaña solidaria para recolectar alimentos no perecederos que luego serán llevados a los comedores " Vaso de Leche" y Casa del Niño" del Padre Oberlin.

“Venimos en nombre de ese pueblo armenio que fue albergado por Córdoba y por Argentina, siendo hoy parte activa de la provincia y de la nación. Hoy venimos a mostrar como esos primeros inmigrantes malheridos y despojados, débiles y temblorosos que en sus bagajes solo guardaban la fe, su idioma y su cultura, fueron sanados y cuidados por este bendito país y sus habitantes” expresó Lilian Balian.

La masacre armenia

Cabe recordar que el genocidio, ocurrido desde 1915 hasta 1923 – durante y posterior a la Primera Guerra Mundial -, se trató de la matanza de un número indeterminado de personas, calculado aproximadamente en más de un millón y medio; el exterminio se perpetró bajo el régimen del imperio turco otomano. Se calcula que existieron unos 26 campos de concentración para confinar a la población armenia.

Los armenios fueron expulsados de sus hogares y sometidos a una deportación forzosa, los hombres fueron reclutados, los intelectuales arrestados y asesinados, mientras que los ancianos, mujeres y niños fueron obligaron a marchar cientos de kilómetros -por el desierto de lo que hoy es Siria- en condiciones extrema, privados de alimentos y agua donde murieron por inanición y malos tratos.

La colectividad en Córdoba

El país cobijó a muchos inmigrantes armenios. En Córdoba, el actual barrio Pueyrredón representa una pequeña Armenia, donde la colectividad se radicó y fundó su iglesia, el colegio, clubes y demás instituciones.