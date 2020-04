A puertas cerradas, el drama de los comerciantes de Carlos Paz

La cuarentena podría extenderse hasta mediados de mayo y los comerciantes de Carlos Paz aseguran que están al borde la quiebra y sobreviven cómo pueden. La mayoría tiene sus puertas cerradas desde hace un mes y otros, lo que se encuentran habilitados para funcionar, sostienen que sufrieron una fuerte caída en las ventas.

El pago de los alquileres y los servicios jaquean a los comerciantes de la ciudad, quienes confían en que el gobierno nacional anuncie una flexibilización de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Si bien hay algunos propietarios que tuvieron en consideración la emergencia sanitaria y ofrecieron la posibilidad de cancelar el alquiler en cuotas, hay otros que subsisten de la renta mensual y no pueden estar sin cobrar.

Ignacio es propietario de una importante firma de venta de GNC de la Avenida Cárcano y contó: «Tenemos que pagar el alquiler más allá de estar cerrados o la crisis por esta pandemia, acá los propietarios son inflexibles. Al igual que los servicios, que si no pagas te cargan los intereses, no queda otra que pagar todo para subsistir y poder seguir adelante».

Damián es dueño de un autoservicio ubicado en la Avenida San Martín y destacó: «Estamos trabajando yo y mi hermano para bajar los costos, obviamente que las ventas han disminuido en comparación a tiempos normales. El alquiler lo tenemos que pagar igual en tiempo y forma, al igual que los impuestos y los servicios, no queda otra. Dentro de todo nosotros tenemos un rubro en el que podemos abrir las puertas y algunas ventas tenemos, ya que vendemos alimentos y bebidas».

«Acá no queda otra que pagar, nadie hace caridad, así me dijeron y que si no me servía el local, que lo deje. El alquiler y los servicios hay que pagarlos, sino te cobran intereses y no hay contemplaciones, hay que pagar todo igual. Yo volví a abrir el día 13 y me van a cobrar de forma estricta»; comentó otro comerciante de Avenida Cárcano.

Días atrás, el Centro Comercial solicitó al intendente Daniel Gómez Gesteira que se evalúe la posibilidad de que los comercios vuelvan a funcionar de forma selectiva y con un protocolo de emergencia que garantice la higiene y prevención. En ese sentido, se destacó el hecho que la ciudad no tenga casos positivos de COVID-19 desde hace quince días.