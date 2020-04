Un joven de La Falda fabrica respiradores para pacientes con COVID-19

Un joven emprendedor de La Falda está fabricando respiradores para hacer frente a la epidemia de coronavirus. Se llama Luciano Lusello, quien junto a un grupo de colaboradores y con apoyo de entidades públicas y privadas, logró armar un prototipo internacional que podría utilizarse en caso que colapsara el sistema sanitario.

El modelo del respirador Mark 1 comenzó a fabricarse desde antes que sea decretada la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, aunque no cuenta con habilitación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

«El sistema que estoy realizando yo, es un sistema eléctrico que permite el funcionamiento de un aparato que sirve como respirador. Yo pertenezco a un grupo internacional que solicitaba a cada uno de sus integrantes, alrededor del mundo, que subiera su proyecto y lo compartiera con otros. Ahí encontré este prototipo que es el que me parecía más óptimo para armar con las cosas que yo tenía en casa, ya que me dedico a fabricar productos»; contó Luciano.

«Fue una forma de aprovechar esta cuarentena. Este modelo era el más conveniente, pero el único problema que tuve es que no tenía la suficiente potencia para que funcionara, así que tuve que mandar a pedir un motor más grande que llegará en estos días. Es un sistema de emergencia, pero no ha sido certificado por la ANMAT y ningún hospital lo va a querer usar y correr riesgo que pueda fallar. Aunque servirá en caso de que se produzca un colapso sanitario. No obstante, sé que el Ministerio de Salud estaba trabajando con el Área de Producción y la ANMAT para ver si se podía certificar de una manera más rápido y comenzar a utilizarlos»; completó.