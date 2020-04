La alegría de la joven trans Eli Romero, consiguió su primer trabajo

Este no será un año más en la vida de Eli Romero. La joven trans de Carlos Paz cumplió su gran sueño hace algunos meses atrás, tiene un DNI que la reconoce como mujer y ahora consiguió trabajo.

Después de haber vivido una vida difícil, de intensa lucha por sus derechos y atravesada por la marginación y discriminación en todos los ámbitos, gracias al respaldo de la Fundación Vida y el gobierno municipal, logró un empleo registrado en un geriátrico y se prepara para enfrentar una nueva amenaza: el COVID-19.

A partir del nuevo empleo, su primero como mujer, también consiguió una casa donde vivir y desarrollarse. «Estoy trabajando en un geriátrico que está ubicado en la calle Rumania (cerca de la Avenida San Martín), se llama Rincón de Analía. La Municipalidad me ayudó mucho, Horacio Gigena del área de Economía Social y Alejandra Luna y Walter Vargas de la Fundación Vida, gracias a todos ellos hoy me están pasando todas estas cosas lindas», contó a El Diario.

«En el geriátrico realizo tareas de mucama y cocinera, me siento muy bien porque me han dado un lugar en la casa de Alejandra Luna y ahí surgió lo del trabajo. Tuve la posibilidad de conocer a Analía, que me dio esta oportunidad de trabajar y tener un lugar donde vivir también»; completó.