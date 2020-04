Permitirán que la mitad de la población se movilice pero no habrá clases

País.- El presidente Alberto Fernández explicó en conferencia de prensa que "estamos ahora en una etapa donde dejamos en manos las autoridades provinciales qué actividades se pueden abrir y que actividades deben permanecer cerradas". Y agregó: "Vamos a permitir que la mitad de la población se movilice" tras explicar los números de casos y la situación de la pandemia de la Argentina desde que comenzó la cuarentena obligatoria en el país.

En el informe, el presidente aseguró que permitirá que la mitad de la población se movilice ya que ahora se vendrá una etapa de segmentación por criterio epidemiológico que consiste en atacar los conglomerados urbanos de más de 500 mil habitantes, donde seguirán las restricciones. Eso incluye a Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y las ciudades de Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Resistencia.

Los de menos de esa cantidad, pueden empezar a liberar y estará en manos de los gobiernos provinciales las acciones a llevar adelante. Para que eso ocurra se deben dar cinco requisitos: 1) El tiempo de duplicación no puede ser menor de 15 días. 2) El sistema de salud debe ser capaz de atender la potencial demanda. 3) Se debe hacer una evaluación positiva de la densidad poblacional y situacional de vulnerabilidad del área. 4) El porcentaje de población involucrada en las actividades que se pretendan liberar no debe superar el 50% de movilizados. 5) La zona no puede tener transmisión comunitaria.

De todas formas confirmó que aún no habrá clases, ni actividades recreativas como restaurantes, hoteles, espectáculos ni actividades estatales.

Por otra parte, dijo que se permitirá salir de la viviendas en un radio de 500 metros, pero no se podrá hacer actividad física porque se "exponen a mayor riesgo" pero "sí salir a caminar y airearse" destacó. Los adolescentes pueden salir solos y los niños acompañados, pero todos deben salir una hora diariamente en ese radio delimitado.

Se debe salir con barbijo, con una distancia a dos metros de otros peatones, "deben lavarse las manos, cuidarse con alcohol, y todos los cuidados que minimicen las posibilidades de contagio" sentenció.

"No quiero que me haga caer en el falso dilema de la salud o la economía" aseguró el presidente y pidió a los empresarios realizaron todo lo posible para evitar contagios al mismo tiempo que pidió no usar el transporte público.

Anunció que mañana se conocerá el decreto con todos los detalles de las medidas. "Es el tiempo que nos tocó" dijo Fernández.

Por otra parte pidió a los adultos mayores que "se queden en sus casas". Y aseguró que junto con embarazadas y personas con enfermedades prevalentes son las tres personas que están exentas de trabajar en esta cuarentena que seguirá hasta el 10 de mayo.

Después de esta etapa están previstas dos etapas más aseguró el presidente al finalizar la conferencia.