Estuvieron varados 40 días en Carlos Paz, siguen la cuarentena en San Luis

Cristian y su hija Candela estuvieron varados casi cuarenta días en la ciudad de Carlos Paz y ahora siguen la cuarentena en la Universidad de La Punta, en San Luis. Habían llegado el 13 de marzo a las sierras para disfrutar de algunos días de descanso, se implementó la medida de aislamiento obligatorio y debieron quedarse en la casa de una amiga hasta que finalmente pudieron regresar su provincia, aunque todavía no volvieron a su casa.

«Nunca pensamos que iba a pasar todo esto, estuvimos casi 40 días varados en Carlos Paz. Fuimos en colectivo de larga distancia y para volver tuvimos que pedir muchas veces el permiso de ingreso a la Provincia de San Luis. Una vez que lo conseguimos la única manera de volver era en taxi, que tuvo un costo altísimo. Cuando llegamos al límite de Córdoba con San Luis, nos trajo un móvil policial hasta la Universidad de La Punta, que es el lugar donde estamos haciendo cuarentena»; comentó Cristian a El Diario.

«El contacto con la gente de la Municipalidad de Villa Carlos Paz fue excelente, se comunicaron con nosotros y nos asistieron, nos acercaron comida y estuvieron siempre muy atentos. La verdad que se portaron muy bien y estamos agradecidos, como así también con Gabriela, mi amiga, que nos bancó en su casa todo ese tiempo que estuvimos varados»; agregó.

«Estamos en la residencia universitaria en La Punta, el lugar es muy cómodo y nos dejan las provisiones para pasar un par de días. También nos dan la posibilidad de que familiares nos asistan y nos dejen lo que pidamos, la atención es muy buena y todos los días a la mañana nos toman la temperatura para controlarnos. Sinceramente la atención que tuvimos fue excelente, nos brindan contención en una situación que es muy complicada, pero aún no pudimos volver a casa. No tenemos gasto, salvo algunas cuestiones extras como lavar la ropa o reponer algunos insumos para alimentarnos, pero la estadía no tiene costo para nosotros»; concluyó.