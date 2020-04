Gómez Gesteira: «La cuarentena sigue igual hasta el 10 de mayo»

El intendente Daniel Gómez Gesteira se pronunció hoy sobre la decisión del Comité de Operaciones de Emergencia de incluir a la ciudad de Carlos Paz dentro de las denominadas «zonas rojas» de Covid-19 de la Provincia de Córdoba. El mandatario reconoció que no se flexibilizará la cuarentena y expresó su preocupación por el sector comercial y empresario local.

«El Comité de Emergencia estableció diferentes zonas y por la cercanía geográfica con Córdoba, se estableció que estamos dentro del Gran Córdoba. Al menos hasta el 10 de mayo, se mantendrán las medidas y restricciones dispuestas y no habrá flexibilización de la cuarentena. Si las cosas salen bien y no tenemos circulación viral, pensamos que después de esa fecha tendremos algunas posibilidades de dar un paso hacia adelante en el aspecto comercial. Hay que ser cuidados para no retroceder»; explicó.

«Estamos preocupados por el sector comercial que es muy importante para nuestra ciudad, son actividades que van a ir teniendo menos restricciones con el correr del tiempo y siguiendo un protocolo sanitario muy estricto. Tenemos un diálogo constante con el Ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba, y cada ciudad tiene sus realidades pero muchas son comunes y nos atraviesan a todos. El turismo es nuestra actividad productiva más importante y debemos tomar decisiones»; puntualizó el intendente.

Gómez Gesteira también envió un mensaje a los vecinos carlospacenses y dijo: «Es una responsabilidad de todos y es la única forma de luchar contra el virus, que todos cumplamos con las medidas y el distanciamiento que indican los estamentos que tienen competencia para definir los protocolos a seguir. Carlos Paz va a salir adelante, pero hay que ser realistas. Vamos con la verdad para que los carlospacenses y los que nos visiten tengan información verdadera, desde el aspecto sanitario hay que mantener estas medidas que se han tomado. Se ha realizado un gran esfuerzo y tiene como objetivo cuidar al ciudadano».

«El carlospacense ha asumido desde un primer momento la responsabilidad de cumplir con todas las medidas sanitarias, cumpliendo con el aislamiento y usando el tapabocas. Los cinco casos que tenemos son de personas que viajaron y vinieron del exterior. El último caso es una persona que llegó de Estados Unidos y se realizó el test en la ciudad de Córdoba, aunque cumplió con la medida de aislamiento. Nosotros hacemos un seguimiento de cada una de las personas que llegó del exterior para conocer cuál es la situación y asegurarnos que cumplan la cuarentena»; completó.