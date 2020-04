Más de 100 mil alumnos de la UNC comenzaron de manera virtual

Córdoba.- “La UNC no cierra” dijo el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri y ratificó el calendario académico en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. “Entre cerrar las aulas y seguir el ciclo lectivo en modo virtual, con aciertos y dificultades, preferimos seguir trabajando”, dijo en relación a la decisión de la UBA de posponer las clases hasta junio.

"Esto es una excepcionalidad global, en donde cada uno ha hecho un esfuerzo enorme para llevar la mayor normalidad posible. Tenemos miles de estudiantes y hemos decidido prepararnos duramente junto al resto de las universidades nacionales. Hemos migrado a la virtualidad a los estudiantes, y seguro vamos a tener algunas dificultades, pero me parece mucho mejor que no darles nada" aseguró el rector.

"Vamos a continuar con un plan que costó mucho esfuerzo de muchos docentes y no docentes prepararse para la virtualidad en un mes, ya que todos con la cuarentena estamos trabajando más en casa que afuera. Así como los médicos no pueden irse de vacaciones hasta junio, a pesar de que en nuestro país hace varias décadas que nuestras educación no es algo esencial, nosotros si lo consideramos esencial" sentenció.