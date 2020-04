Un carlospacense en Nueva York, la ciudad arrasada de Estados Unidos

Julio Marzano es oriundo de Carlos Paz, la ciudad donde se encuentran viviendo sus hijos Maximiliano y Tiziano, y hace dos años y medio vive junto a su esposa Emily Primiani en Nueva York, la ciudad de Estados Unidos más afectada por la epidemia de coronavirus. Durante una entrevista concedida a El Diario analizó la situación que se vive en una de las grandes urbes del mundo, donde -según las cifras oficiales- hay más de 72 mil infectados y al menos 5400 muertos.

Estados Unidos se convirtió es el país con más afectados en el mundo y Nueva York parece ser el epicentro de la infección, al punto que el gobierno local compró camiones frigoríficos para almacenar los cuerpos de las personas fallecidas que ya no entran en las morgues. La Gran Manzana, característica por el tráfico de sus calles y el movimiento incesante de la ciudad, está desierta y la vida de sus millones de habitantes ha cambiado pese a que todavía se permite la libre circulación para hacer compras de supermercado y tener unos minutos de actividad física.

Se han instalado numerosos hospitales de campaña a lo largo y ancho de la ciudad. La terminal de cruceros en Brooklyn, el Centro de Exposiciones de Nueva York en Bronx, la Universidad de Staten Island y el estadio Arthur Ashe en Queens son algunos de los puntos de la ciudad que se transformaron para atender a los contagiados de COVID-19, ya que faltan al menos cuatro semanas más hasta que el pico de casos llegue a Nueva York.

«Para entender la situación del nuevo coronavirus en New York, primero describamos la ciudad. La ciudad tiene un alcalde, el señor Di Blasio, somos nueve millones de habitantes y está separada en cinco boroughs: Queens, Bronx, Manhattan, Brooklyn y una isla grande al sur llamada Staten Island. Yo vivo en Staten Island»; contó Julio a El Diario. «Hay decisiones que le corresponden al gobierno federal y las maneja el presidente, pero los estados tienen mucha independencia y el estado (que sería como las provincias) es manejada por los gobernadores. Son ellos quienes dictan la cuarentena o de que forma se hará. Actualmente, tanto el presidente, como el gobernador, como el alcalde, no se llevan bien. Eso hace muy difíciles las cosas, porque el gobernador acusa al presidente de no enviarle los respiradores necesarios. A su vez, el gobernador dictó una cuarentena a medias, porque se cerraron todos los comercios salvo aquellos dedicados a la salud o los alimentos, pero no dictaminó el uso de máscaras para evitar el contagio y la gente se queda en su casa por decisión propia»; agregó.

«Es algo sin mucho sentido, porque si el día está lindo, las plazas se llenan. Ni aún en los últimos días, cuando tuvimos un promedio de 500 muertas diarias, paró la gente de salir a las calles. No han tomado medidas acorde a la situación. El transporte público, que es el medio por donde viaja el virus, sigue funcionando con normalidad. Los que conocemos los riesgos, evitamos algunas líneas del tren donde viaja gente amontonada, pero en el ferry nos cortan los ingresos obligándonos a pasar amontonados. Hace una semana atrás hablé con un demócrata y me dijo que tenían las manos atadas, que no daba el presupuesto para hacer lo que hace falta»; reconoció Julio.

Asimismo, consideró que la situación en Nueva York es extraña. «Mucha gente está haciendo caso a las medidas de prevención, pero otros no y solo ayudan a que esto no se acabe. Nos encontramos en año electoral con una pelea feroz entre todos los sectores, ya que cada partido tiene su interna también. Lo que está tremendo es el tema laboral, este mes se pudo pasar pero no se como será más adelante. Hay gente de muchísimo dinero, pero hay gente que, en su mayoría, que vive al día con rentas altas y familias y se está complicando la situación»; explicó con cierta preocupación.

La cuestión económica no es un dato menor, en las últimas semanas, muchos perdieron sus puestos laborales y diez millones de personas aplicaron el seguro de desempleo y se esperan que las cifras sigan creciendo. «La gente acá aporta a un fondo llamado 401 K para su retiro y si no tenías bonos de cero renta pero seguros, perdiste el 30% O sea, quien había ahorrado 100 mil dólares ahora tiene 70 mil con suerte y algunos quedaron con la mitad. Dicen que la crisis va a ser peor que la Gran Depresión. En un solo día pasamos de 6 millones de pedidos de desempleo a más de 7 millones»; ejemplificó el hombre oriundo de Villa Carlos Paz, quien envió un saludo a sus familias y amigos y pidió a todos «que se cuiden».