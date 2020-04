El permiso no es necesario para ir al súper o farmacias

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba informó, que a partir de las 00 de este jueves 9 de abril solo será válido para circular el “Certificado Único de Circulación” dispuesto por la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Nación.

La disposición deja sin efecto y carente de validez para circular toda otra autorización expedida por algún medio distinto del indicado por el Gobierno Nacional.

El certificado debe ser obtenido a través de la página web www.argentina.gob.ar.

En diálogo con Cadena 3, el ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, aclaró que “ante la proliferación de distintas certificaciones y declaraciones juradas que incrementaron la circulación de vehículos y personas, hay que hacer un estudio y un parate, por lo que desde las cero de este jueves el que no porte la documentación que se obtiene de la página argentina.gob.ar no podrá circular, excepto que sea parte de los medios de prensa, de la salud o de las fuerzas de seguridad y vigiladores privados que no necesitan”.

Ante las dudas que surgieron, el Gobierno enfatizó que como establece el decreto 297/2020 que estableció la cuarentena, las personas no requerirán de permisos de circulación para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos.

Y recordó que en esos casos sólo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables.