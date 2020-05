Humor y polémica por los DNI terminados en cero

Buenos Aires.- Luego de los anuncios realizados sobre las flexibilizaciones del aislamiento social en la Ciudad de Buenos temas, los temas "El 0" y "Mi DNI" se convirtieron en tendencia en Twitter con más de 78.000 menciones.

El dilema en la red social era si el "cero" se consideraba como número par o impar.



A tal punto fueron las dudas de los usuarios y los cruces de información, que el mimo jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, salió a aclarar que los DNI terminados en cero están dentro del grupo de los pares junto con el 2,4,6 y 8.

Noticias Relacionadas Damián De Santo hoy en vivo desde Villa Giardino

Algunos usuarios plantearon una duda genuina sobre cómo proceder, la mayoría se tomó el tema en broma y otros aprovecharon la oportunidad para debatir sobre matemáticas.

Larreta aclaró que los DNI terminado en 0, 2, 4, 6 y 8 son para los días pares y terminado en 1, 3, 5, 7 y 9 para impares.

Algunos cometnarios aclararon que "el 0 no es par ni impar tipo es NULO no hay nada no puede haber un par de nada" y también: "El cero no es un numero es un valor. Sacate la secundaria de la cabeza y lee las definiciones si te interesa. El 0 es un tercer signo tal como el +/- el cual representa el 0. Claro ejemplo la funcion signo, donde el cero no tiene existencia. Toma todos los R(+/-) -{0} salu2".