El Concejo aprobó la flexibilización del aislamiento obligatorio

Carlos Paz. El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó anoche, en sesión especial, la flexibilización progresiva del aislamiento obligatorio y adhirió a los protocolos dispuestos por el Gobierno de la Provincia, a través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

De esta forma, se autorizó la apertura de comercios (incluyendo agencias de quiniela y peluquerías), la atención de profesionales independientes (incluidos licenciados en Psicología y en Nutrición) en estudios y consultorios y las obras de construcción.

El horario comercial se dispuso de lunes a viernes de 14 a 20 hs. y los sábados de 8 a 13 hs, en función de las disposiciones adoptadas por el Centro de Operaciones de Emergencia y el Ministerio de Salud de la Provincia. La flexibilización se implementará a partir de hoy, aunque se podrá suspender en caso que cambie la realidad socio-sanitaria de la ciudad, con la aparición de nuevos casos de coronavirus.

Comercios:

Los comercios funcionarán con ciertas restricciones y cumpliendo con determinadas medidas de bioseguridad. Se deberá limitar el número de personas en ambientes de trabajo y el tiempo de exposición al mínimo indispensable (de acuerdo a las funciones de cada trabajador). Se sugiere que el trabajo este distribuido en equipos específicos, conformados por la mínima cantidad necesaria, identificados con el nombre de cada trabajador, lugar o lugares donde se va a desempeñar y horarios de trabajo. Los trabajadores siempre tendrán a su disposición las instrucciones escritas en su ámbito de trabajo y se colocará cartelería que contenga, como mínimo, información acerca del procedimiento que habrá de seguirse ante un accidente o exposición a un caso sospechoso o confirmado, como así también, que proceso debe seguir, en caso de que el trabajador presente síntomas de coronavirus.

En ese aspecto, se solicita a los empleados evitar concurrir a los lugares de trabajo con efectos personales (llaves, celular, anteojos, tarjeta sube o etc), y en caso de hacerlo, idealmente dejarlos en una caja al ingreso. La ropa y el calzado que utiliza el equipo de trabajo, debe colocarse en el momento de ingresar al mismo, no debiendo circular con la ropa fuera del ámbito laboral. Si la ropa se lava en domicilio se debe trasladar en bolsa cerrada y utilizar detergentes habituales y temperatura de 40° a 60°. Se debe utilizar calzado cerrado en el ámbito laboral y eventualmente colocarse botas descartables para quienes tengan exposición a fluidos. Se recomienda que la vestimenta utilizada en el horario de trabajo debería quitarse antes de salir de la empresa, cuando requiera lavado, seguir las recomendaciones mencionadas anteriormente, lavar en la institución o llevarlo en bolsa cerrada hasta su lavado en domicilio. Activar un Filtro Laboral (realizado diariamente por un miembro del staff mientras que dure la epidemia) para la identificación de cualquier caso que se presente con fiebre con signos y síntomas respiratorios. Fomentar las buenas prácticas de higiene respiratoria en el ámbito laboral: cubrirse la nariz y boca con el codo flexionado o pañuelo desechable al toser o estornudar, y eliminar los pañuelos en un tacho cerrado. Asegurarse de que los ambientes estén ventilados y desinfectados.

Se sugiere la limpieza de superficie de la maquinaria, muebles, teclados, pantallas y todo aquello vinculado a los empleados y que sean indispensables para la realización de las funciones asignadas, al finalizar cada turno de trabajo, o en su defecto cada 6 horas. Se utiliza solución de hipoclorito diluido o amonio cuaternario. Capacitar al personal sobre las medidas de prevención en el trabajo. Capacitar al personal sobre la detección de síntomas y dónde llamar en caso tengan una persona con síntomas compatibles con Covid-19. Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección personal para manejo de productos, en casos que sean necesarios. Brindar material higiénico apropiado y suficiente al personal, y adoptar protocolos de limpieza, fomentando el uso racional de los mismos. Tomar en cuenta la modalidad de teletrabajo.

Dentro cada local, se deberá garantizar medidas de distanciamiento social y/o rotación de personal debiendo mantener mínimo dos metros de distancia entre una persona y otra. Se prohíbe el saludo con contacto físico de toda índole, se prohíbe compartir el mate y elementos personales para alimentación y limpieza y el personal que cumpla funciones en área de atención a clientes (por ejemplo: cajera/os, ventanilla de atención, mostrador, etc.) deberá utilizar durante su labor barbijo no quirúrgico que cubra boca y nariz y disponer de alcohol en gel para higienización. Los comercios deberán intensificar las frecuencia de limpieza diaria junto con limpieza de superficies, mobiliario, estantería u otro elemento de frecuente utilización, disponer rutina de higienización para el personal con contacto directo con cliente y evitar el uso compartido de utensilios para el expendio de productos.

Todavía resta definirse si además se determinará un cronograma de atención al público como viene aplicándose en sucursales bancarias. DÍAS PARES DE LA SEMANA: Concurren las personas cuyo documento de indentidad coincida con la terminación par del mismo. DIAS IMPARES DE LA SEMANA: Concurren las personas cuyo ducumento de indentidad coincida con la terminación impar del mismo.

Agencias de Juego y Quinielas:

En particular, las agencias de juego y quinielas también podrán volver a trabajar de lunes a sábado de 9 a 19 hs. Las agencias deberán atender de un cliente por vez, todo elemento que requiera el contacto directo del cliente deberá ser desinfectado con agua y alcohol al 70% antes e inmediatamente después que fuera utilizado, los tickets y comprobantes de la apuesta realizada no deberán entregarse en las manos del cliente sino que deberán ser apoyados en el mostrador para que luego el cliente los tome, el intercambio de dinero (pago del cliente o vuelto del trabajador) no se realizará de mano a mano sino que deberá ser apoyado en el mostrador (se recomienda, utilizar medios electrónicos de pago), entre cada cliente deberá desinfectarse el área del mostrador que se utilizó para apoyar el dinero o comprobantes (se recomienda delimitar un área fija para concentrar la limpieza en ese punto), cada una hora deberá realizarse una limpieza general del local y rociar con alcohol al 70% las superficies de mayor contacto y limpiar la superficie del piso con lavandina diluida en agua (1 parte de lavandina doméstica al 5% en 50 partes de agua), sólo se atenderán clientes con tapabocas o barbijo, dentro del local deberá respetarse el distanciamiento entre personas, manteniendo dos metros de distancia como mínimo entre clientes y trabajadores, no estará permitido el consumo de alimentos y bebidas dentro del local como tampoco se permitirá que los trabajadores consuman alimentos o bebidas en el mismo lugar donde se atienden a los clientes (deberá disponerse de un sector alejado de la circulación y el contacto con los clientes).

Peluquerías:

Por su parte, las peluquerías abrirán de 14 a las 20 hs. y se deberá realizar un lavado de cabello antes de realizar el corte, como medida de prevención sanitaria. No se podrá realizar el secado del cabello con un secador de pelo, el mismo debe ser realizado de forma manual (con toalla) para evitar la autorización. Las toallas para el secado del cabello deberán encontrarse limpias y sólo podrán ser utilizadas para un cliente, entre cada lavado. Se debe realizar un rociado con agua y alcohol al 70% a las batas, sillones, mobiliarios y fomites (cepillos, peine, etc.) antes y después de cada corte. Se debe realizar la desinfección de todo el equipo y fomites antes y después de cada corte. Delimitar la zona de circulación ingreso y egreso por la misma vía, con zona de desinfección al ingreso del local. Toda persona que ingrese al local será rociada en su calzado un agua y alcohol al 70% y deberá lavarse las manos, al tiempo que sólo podrá ingresar si lleva barbijos o tapabocas. El peluquero deberá utilizar en todo momento barbijo y máscara facial (escafandra). Se permitirá el acceso de personas, con un máximo de una persona perteneciente al comercio cada diez metros cuadrados y un máximo de un cliente por cada diez metros cuadrados. No realizar servicio de barbería y no se podrán atender pacientes febriles y/o con síntomas respiratorios.

Será su obligación lavarse las manos con abundante agua y jabón de forma periódica, antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos, de comer, luego de tocar superficies públicas, después de utilizar instalaciones sanitarias, más allá de estar en contacto con agua mientras se presta el servicio de lavado. Limpiar y desinfectar las superficies de los puestos de trabajo regularmente. Cubrirse con el pliegue interno del codo al toser o estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca dado que estas son vías de ingreso del virus al cuerpo. Aplicar distanciamiento entre personas. Durante la jornada de trabajo respetar una distancia mínima de dos metros. Para respetar esta distancia, ningún elemento como materiales, herramientas, elementos de medición y/o documentación deben entregarse en mano, sino apoyándolos de modo temporal sobre mesa o estante. Cuando la distancias por cuestiones relativas a las tareas deba ser inferior a esa medida, se implementará de barbijo y protección ocular / facial a las personas involucradas. Se deberá mantener la prohibición de tomar mate de forma individual o grupal. El ingreso al sector de baños debe realizarse de a una persona por vez y realizar la higiene de manos correspondiente al ingresar y salir del baño. Se contará con alcohol en gel o líquido en diferentes sectores del local, así como jabón para el lavado de manos. Al momento de culminar los trabajos diarios, deberán realizar la ventilación y limpieza necesaria de cada uno de los espacios cerrados. En las tareas de limpieza y desinfección se deben utilizar anteojos/antiparras, barbijos, botines de seguridad y guantes. Se solicita especial atención a la hora de esterilizar todo lo que se utiliza con el cliente, broches, peines, cepillos, tijeras y otras. También se deberán extremar higiene y desinfección de materiales que se utilizan directamente sobre la piel/ cuerpo en general del cliente, como ser, máquinas de corte, navajas de afeitar filo descartable, pinzas varias, etc. siempre entre cliente. Para superficies altamente tocadas (botones, perillas, picaportes) se pueden usar soluciones preparadas en alcohol y/o lavandina y pulverizar cada al menos cada dos horas.

Obras Privadas:

Las obras privadas serán autorizadas desde el próximo lunes, de lunes a viernes de 8 a 14 hs, y sólo se permitirá el trabajo constructivo en aquellas obras nuevas o en construcción donde no resida ninguna persona o grupo familiar (quedarán excluidos del presente permiso aquellas obras de ampliación y/o refacción de inmuebles habitados). Para iniciar una nueva obra, se deberá solicitar un permiso especial de reactivación ante la oficina de Obras Privadas de la Municipalidad. La obra deberá cumplir con las medidas dispuestas por el Protocolo de Bioseguridad establecido por el COE Central de la Provincia de Córdoba, atendiendo especialmente las medidas de bioseguridad en los planos de profilaxis y de acción sistémica. Deberá garantizarse la alternancia de los distintos rubros de la construcción (instalaciones, aberturas, albañilería y otras) y realizar la actividad en distintos horarios para evitar el amontonamiento de personal. La compra de materiales deberá tender a realizarse vía online o telefónica, y la distribución será efectuada por el corralón o empresa habilitada a tal fin (los materiales deberán comprarse únicamente Carlos Paz).

Solamente se autoriza a trabajadores residentes en la localidad y la cantidad máxima de personal por cada obra no debe ser mayor a cinco personas. En caso de requerirse, por una actividad o etapa constructiva específica, un mayor número de trabajadores, se deberá tramitar con carácter previo ante la oficina de Obras Privadas. Los trabajadores no podrán desempeñarse en un mismo espacio y mantendrán una distancia de dos metros entre ellos. Se sancionará a quienes realicen los tradicionales «asados de obra» y la ropa de trabajo deberá permanecer en el lugar.

Profesionales:

En el caso del ejercicio de las profesiones independientes como abogados, contadores, arquitectos, ingenieros, psicólogos y nutricionistas (entre otros), se definió un protocolo de bioseguridad para garantizar la salud pública y evitar la propagación del COVID-19. En ese sentido, las actividades se desarrollarán de acuerdo a las siguientes pautas generales: 1) Se deberá cumplir con todas las medidas de Seguridad e Higiene que establece el COE (https://www.cba.gov.ar/coe/). 2) Se prohíbe todo tipo de contacto físico entre cliente y profesional, debiendo garantizarse las medidas de distanciamiento de dos metros (2 metros) e higiene necesarias. Se recomienda, en los casos que sea posible, utilizar vías de consulta por medios telefónicos, virtuales y similares, a efecto de minimizar el desplazamiento de los profesionales y de los clientes. En caso de ser imprescindible la atención al público de modo presencial, podrá realizarse de este modo solo dos días a la semana, no pudiendo recibirse más de un cliente por hora, con turno previo preacordado y evitando toda aglomeración de gente. El horario de realización de tareas del profesional en su consultorio u oficina, será restringido, de lunes a viernes de 8 a 16 hs. Los profesionales no podrán trasladarse a otras localidades, cuando éstas constiuyan áreas rojas, para el ejercicio de su profesión y deberán tramitar el “CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN».