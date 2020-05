Cobraron los 10 mil pesos de IFE y armaron emprendimientos en sus casas

Un joven oriundo de Santiago del Estero, que hace tiempo se dedicaba a cortar el cabello a domicilio, cumplió su sueño de terminar de instalar su peluquería en su casa, luego de haber recibido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por el Gobierno nacional.

Se trata de Franco Sanagua de 19 años, oriundo de Añatuya, quien al enterarse de que su solicitud del IFE fue aceptada no tuvo dudas: adquirió todos los elementos que le faltaban para poder instalar su peluquería y barbería en casa.

Tras haber terminado el curso de peluquería, Sanagua se dedicaba a realizar cortes a domicilio ya que no contaba con un lugar en donde poner su local. Ahora, tras el cobro de los 10 mil pesos se equipó y armó su emprendimiento.

En las redes, no dudaron en recomendarlo: “Cobra precios accesibles y encima cuenta chistes”, comentaron simpáticamente.

Sobre su oficio, Sanagua contó: “Empecé en el año 2017 con una máquina que había comprado mi mamá, una de uso personal. A mediados de 2018 junté unos pocos pesos y con la ayuda de una amiga de mi mamá pude comprarme una máquina un poco más completa. Trabajé con esa que me vino con un set de peluquería (tijeras, peines, cepillos). Al tiempo hice los cursos e implementé cosas nuevas haciendo trabajos a domicilio, porque si venían a mi casa era una silla y la capa en la vereda (risas). Con el cobro del IFE pude hacer mi lugarcito y comprarme cosas más profesionales: encargué un espejo, compré una máquina, navaja, pintura".

Sobre las repercusiones que tuvo la noticia, comentó: "Mucha gente me saludó y me felicitó. Muchos me hablaron para cortarse y la verdad me alegra muchísimo que esté dando frutos todo el esfuerzo de estos años”.

En Salta

En Salta fue noticia un caso similar, el de una joven salteña beneficiaria del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que con el bono de los 10 mil pesos que el Gobierno otorga a las personas con trabajo informal o monotributistas para paliar los efectos del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus puso una verdulería.

Ana Paula Aguirre (19) vive en el barrio Limache de la ciudad de Salta. Y fue allí, en la puerta de su casa, ubicada en el lote 6, manzana 2, casa 14, donde instaló unos cuantos cajones con mercadería de frutas y verduras para ofrecer a los vecinos del barrio.

Ella promocionó su nuevo emprendimiento en redes sociales con la consigna "los del rioba que pasen a hacer las compras por acá" y la iniciativa fue saludada por los usuarios, que alabaron su idea y sus "ganas de trabajar".

"Apenas cobramos (el IFE) nos fuimos al mercado con mi abuelo que me ayudó. Compramos la verdura y la balancita, con plata que me ayudó mi abuelo también", contó la joven a la señal televisiva local La voz de mi tierra.

La joven agregó que se encontraba "contenta" con el logro que había realizado con su familia y señaló que "los vecinos respondieron muchísimo. Vinieron a felicitarme, también llegaron de otro barrio a comprar".

Además, según consigna el medio local Informate Salta, la joven se convirtió en una ayuda para los vecinos, que tienen una verdulería cerca de sus hogares y con precios accesibles.

En la citada entrevista, la chica expresó que tiene esperanzas de crecer con su emprendimiento, que resultó ser una iniciativa saludada como un ejemplo y como una gran ayuda para los habitantes de esa zona sur de la capital salteña.