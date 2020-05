Créditos a tasa 0% de hasta $150.000 para monotributista y autónomos

País.- Si sos monotributista o autónomo, tenés tiempo hasta el 29 de mayo inclusive para solicitar los créditos a tasa 0% con un tope de hasta $150.000. De esta ya más de 315.000 solicitudes fueron aprobadas.

El monto máximo es de 150 mil pesos y no podrá superar el 25% del límite superior de ingresos brutos que corresponda a cada categoría de Monotributistas o Autónomos.

Se acredita como saldo en la tarjeta de crédito, en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas y en cada una de las tres cuotas, el monotributista o autónomo va a recibir el monto equivalente a lo que debe abonar mensualmente por el impuesto integrado y las cotizaciones previsionales del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o de los aportes previsionales obligatorios del régimen de autónomos.

Se puede devolver en un mínimo de 12 cuotas y un máximo de 18 cuotas fijas sin interés, con 6 meses de gracia. El Fondo de Garantías Argentina (FoGAR) podrá avalar hasta el 100% de los créditos sin exigir contragarantías. Además está prohibido comprar moneda extranjera o hacer adelantos en efectivo con el monto otorgado.

Requisitos para acceder a los créditos

No prestar servicios al sector público nacional, provincial o municipal. No recibir ingresos por un trabajo en relación de dependencia. No ser jubilado. Encontrarse en situación crediticia 1 o 2. En el caso de los monotributistas, el monto facturado entre el 12 de marzo y el 12 de abril por el solicitante no puede ser superior al promedio mensual del ingreso bruto mínimo de su categoría.

En el caso de los trabajadores autónomos, no deben integrar el directorio de sociedades comerciales. Si no realizan aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino, deben estar afiliados a cajas profesionales provinciales. Además, su facturación entre el 20 de marzo y el 19 de abril de 2020 no debe haber crecido más del 5% con respecto al mismo período del año pasado.

Para los trabajadores autónomos que hayan iniciado su actividad después de marzo de 2019, se tomará en cuenta la facturación correspondiente al período del 20 de noviembre al 20 diciembre de 2019 para realizar la comparación. Para aquellos que hayan iniciado sus actividades durante el 2020, se dará por cumplido este requisito por considerarlos afectados de forma crítica.

Pasos para solicitar los créditos