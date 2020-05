La UOCRA apuntó a empresarios de Carlos Paz que dejaron de pagar sueldos

Tras la flexibilización de la cuarentena en Carlos Paz, la UOCRA cuestionó a los empresarios desarrollistas que dejaron de pagar sueldos durante los meses de abril y mayo y solicitó al gobierno municipal que se autoricen nuevas obras privadas para generar más puestos de trabajo. Quieren elaborar un protocolo específico para los trabajadores de la construcción.

Desde el gremio, también denunció que «hay dos o tres que comenzaron y no tienen el permiso del municipio», por lo que también sostuvieron que se harán controles para garantizar que se cumplan con las medidas de prevención del COVID-19.

Ramón Palacios es delegado de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina en el Valle de Punilla y expresó a El Diario: «Hemos podido avanzar un poco en lo que es la obra privada, a partir de la flexibilización que comenzó esta semana. Se hizo un protocolo con la Cámara de la Construcción y solicitamos una audiencia con el intendente para lograr de forma conjunta la autorización de algunas obras que están en condiciones de comenzar».

«La intención es trabajar con un máximo de cinco personas por obra y que se garanticen las condiciones para que puedan desempeñarse. La intención es fijar un número de operarios determinado para evitar que se amontone mucha gente y no pueda cumplirse con las medidas de seguridad»; agregó.

«Lamentablemente, nuestro sector se vio muy castigado por la situación que se vive en la zona de Punilla y porque hemos tenido muchos casos de infectados. Nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas bien junto al municipio y por supuesto, que hemos atravesado un duro momento. Se acordó que las empresas pagaran un 60% del básico en el mes de abril y un 75% de mayo, a gente que no trabajado ni trabaja. Los que trabajen cobrarían toda la remuneración, pero hemos detectado que muchos han dejado de pagar los sueldos a nuestros compañeros»; cuestionó Palacios.

En ese sentido, el dirigente gremial hizo un llamado de atención al empresariado y dijo: «Los trabajadores no estamos de buen humor, porque estamos muy necesitados y hay empresas que no han pagado. Tenemos muchos conflictos y no contamos con el Ministerio de Trabajo porque no están trabajando, hay mucha molestia entre los muchachos y tienen razón. Los empresarios tienen que pagar el 60% de abril y cuando abran los ministerios, haremos la denuncia que corresponda».