Psicología y la vida después del Covid-19

“Nunca imaginamos un 2020 así. Creo que a nadie el 31 de diciembre del 2019 cuando brindo y pidió los deseos para el nuevo año se le cruzo por la cabeza que 3 o 5 meses después la humanidad iba a transitar por esta situación” aseguró la psicóloga Romina Aguilera Sicot (M.P.10063), especializada en la terapia de aceptación y compromiso en una entrevista concedida a EL DIARIO.

En un ping pong de preguntas y respuestas, la especialista cuenta las ansiedades, los imprevistos y la habilidad que debemos tener para adaptarnos a una situación que entró de lleno en la vida de toda la población mundial.

-¿Hay un antes y un después de esta pandemia?

-Esta pandemia atravesó al mundo al derecho y al revés de todas las maneras posibles y si pensamos en la salida a ciencia cierta nadie sabe cómo ni cuándo saldremos completamente de esto. Pero lo que si me queda claro es que no saldremos de la misma manera. Como toda crisis que se atraviesa uno no sale de ella igual, con los mismos valores, ni las mismas prioridades ni mucho menos las mismas necesidades.

-Se replantean cosas…

-Sí, corren tiempos difíciles, en pleno atravesamiento de una pandemia nos vemos en la casi obligación de rever nuestra forma de vida, teniendo que replantearnos algunos valores y reacomodar nuestras rutinas a una manera se diría que casi impuesta. ¿Y porque impuesta? Porque ya nada es como lo fue hasta marzo, eso que en otros países pasaba y que “seguro a nosotros no” nos pasó y aquí estamos, en una situación nueva, no tenemos muchos modelos a seguir, ni hay un molde para copiar; sino que a diario vamos avanzando cautelosamente según lo que va aconteciendo.

-¿Y cómo nos afectará?

-El confinamiento social que vivimos hoy en la mayoría de los casos nos vulnera enfrentándonos a la tarea de acomodarnos y amoldar nuestra vida a un factor externo, a un factor que no depende de nosotros pero que nos afecta de manera directa y por lo tanto no caben dudas de que eso tendrá un impacto sobre nuestra salud mental. Toda situación que se pueda presentar a futuro y sobre la cual no tengamos control nos genera ansiedad, como suelo decirles a mis pacientes, todas las emociones, ya sean aquellas que más nos gustan o las que nos generan malestar, absolutamente todas las emociones en la medida justa nos funcionan, esto es, que es lógico que ante esto que atraviesa nuestro país hoy nos estemos sintiendo quizás más ansiosos, o que aparezcan ciertos malestares, quizás extrañamos mucho a las personas importantes para nosotros y eso nos genera tristeza o angustia, muchos no pueden trabajar y la economía hoy genera incertidumbre y con ella vuelve la ansiedad; y así podríamos describir infinitas situaciones que nos pasan y las emociones que eso conlleva…

-Fue un cambio brusco…

- Si nos ponemos a pensar, la cuarentena nos llegó como una situación impuesta y también como algo que apareció de repente, nadie nos avisó y nos dijo “miren que quizás estén encerrados desde tal día” por lo cual muchas personas, prácticamente, de la noche a la mañana se encontraron con que allí donde estaban debían permanecer 14 días, y después 14 y después 14, y así… eso también es algo que nos genera incertidumbre ya que no tenemos en claro ni cómo ni cuándo saldremos a la calle nuevamente.

-Como psicóloga esto te hace reflexionar aún más a que la mayoría. ¿Pero qué nos pasó?

-Cuando me propusieron hacer esta entrevista a modo de reflexión comencé a pensar en procesos psicológicos implicados, en teorías, busque e investigue sobre publicaciones al respecto en este y otros países pero todo eso solo me llevo a reflexionar en el caso a caso, en las individualidades que hoy atraviesan esta pandemia y no en “las personas” en general.

Porque parece una obviedad, y de hecho lo es, pero no todos estamos pasando por esto de la misma manera y eso me lleva a pensar también no solamente en cómo transitamos esto sino con qué emociones, con qué valores y con qué compromiso. Habrá quienes estén en una situación de confort, trabajando desde su casa, cobrando con seguridad su sueldo, disfrutando de la familia, los hijos, la pareja… hay quienes deben salir a trabajar, algunos con las medidas de seguridad correspondientes y otros en extrema vulnerabilidad y habrá quienes ni siquiera pueden trabajar y sus días trascurren en la incertidumbre de poder comer o no comer.

-¿Nos impactó a todos, digamos, en distintos niveles?

-Cada ser humano hoy vive esta realidad de manera única e irrepetible, aplaudimos a los médicos por su labor pero verdaderamente ¿pensamos en cómo ellos y los enfermeros sacan y manipulan su ropa cada vez que terminan un turno o una guardia sabiendo que puede estar contaminada? ¿Cómo llegan a su casa? Alguna vez pensamos en la controversia de trabajar quizás 12 horas fuera de su casa y al llegar ni siquiera poder correr a abrazar a su familia por miedo a contagiarlos (esto es a los médicos y a todas las personas que salen a la calle a trabajar o a hacer compras). No hay dudas que, entre bañarse y el abrazo se elige la ducha, pero realmente ¿reflexionamos el impacto que esto tiene?

¿Pensamos en quienes hasta hace 50 días vivían del día a día laboral llevando el pan a la casa y que hoy no trabajan? Pensamos en las maestras que de repente tiene que aprender cómo funciona el zoom o la aplicación que sea para poder llegar a los alumnos. Quizás no nos pusimos a pensar en cada niño de nuestra ciudad que hoy lleva más de 50 días encerrado, jugando con suerte en el patio o en su habitación viendo siempre a las mismas personas y extrañando a toda su familia extensa. Ellos, los niños, que dentro de su mundo de imaginación y juegos deben entender qué es una pandemia y porqué hoy lo mejor es no ir a ningún lado ni ver a casi nadie, cosa que hasta hace tres meses era lo cotidiano. Y así infinitas historias personales, cada uno que lea esto podría contar la suya, las personas que perdieron familiares y no pudieron enterrarlos ni velarlos, quienes tiene padres o abuelos grandes y no saben cuándo volverán a verlos, quienes están solos cumpliendo la cuarentena lejos de sus seres queridos, y un largo etcétera.

-¿Encerrados algunos con los chicos y otros sin ellos?

-Sí, soy mamá de 2 hermosos niños y matemáticamente creo que los números resumen esto a lo que quiero referirme: mi hijo menor tiene 100 días y mis abuelos de 70 y 71 años no lo ven hace 50 días, ustedes saben lo que para ellos significa esto ¿no? ¿Y cuál es el sentido de esto que les cuento? El sentido está en que cuando todo esto se acabe, y cuando podamos volver a compartir un mate, un abrazo, una charla cara a cara nos tomemos las cosas con mayor amor, que aprendamos a ser más compasivos con nosotros mismos y con el resto, que podamos ser empáticos y sobre todo que con mayor coraje nos propongamos desde hoy en adelante visualizar cómo es la vida que queremos tener, cómo es la persona que queremos ser y trabajemos en post de eso aun en presencia del malestar, aun en aislamiento y aun atravesando o habiendo atravesado una pandemia; porque al fin y al cabo lo que nos queda y nos marca es lo que hacemos cada día para acercarnos a aquello que es importante para cada uno de nosotros.

-¿Algún consejo para este momento?

No, para nada, no voy a dar “tips” de qué hacer o de cómo atravesar esta situación, sólo les propongo que la aprovechen para replantearse qué cosas les son importantes hoy y como es la vida que quieren vivir y traten de ir camino a eso. Hoy, como en cada situación que atravesamos en la existencia, hacemos lo que podemos y les aseguro que lo estamos haciendo muy bien porque finalmente cuando venimos a la vida nadie nos enseña con exactitud cómo sobrevivir a una pandemia.