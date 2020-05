«Yo tuve coronavirus»: El testimonio de un médico cordobés

Guillermo Elena es un médico cordobés que desde hace varios años vive en el sur del país, aunque gran parte de su familia permanece distribuida en la ciudad de Córdoba y en Carlos Paz. Hoy volvió a su casa en la localidad de Allen (Río Negro) luego de haber contraído coronavirus y permanecer en aislamiento por dos semanas. En diálogo con El Diario, el testimonio en primera persona de un paciente que derrotó al COVID-19.

«Soy médico en la ciudad de Allen y de alguna manera, a pesar de haber seguido los protocolos exactos que establece la provincia y la Nación, se ve que en algún momento me contagié del virus. No tuve sintomatología, se me hizo un hisopado y dio positivo y me pusieron en cuarentena en la ciudad de Roca. Allí estuve con algunos síntomas leves en un lugar que fue preparado por el Ministerio de Salud Público para infectados leves»; contó.

«Yo no necesitaba estar internado en un hospital y aclaro eso, porque alguno puede pensar que yo estuve en el hospital y no fue así. Me alojaron en un hotel que prestó una empresa y donde se montó como una suerte de hospital de campaña. Fue complicado para mí y para mi familia, porque uno empieza con síntomas leves y te llevan a ese lugar donde hay que transitar la cuarentena en soledad. Si bien yo tenía síntomas leves, sabía que bien podía agravarse el cuadro y podía terminar en una terapia. Yo tuve la suerte que no, pero uno no sólo está afectado físicamente, sino psicológicamente también»: agregó.

«Se está solo, aislado y empieza uno a pensar, a valorar cosas que antes no le daba importancia. Es una enfermedad maldita porque no sabemos cómo va a terminar. Yo pensaba: ¿Qué pasa si yo no salgo de acá? Pensaba que no había dicho lo suficiente a las personas que quiero, que no abracé suficiente a mi mamá, a mi hermana, me falta hacer esto o esto otro. Pero es muy importante contar con un lugar donde uno pueda sentirse cómodo, puede mirar por la ventana y tener ciertas comodidades. En ese sentido, estoy muy agradecido del despliegue que hizo la gente del ministerio y los profesionales de la salud»; destacó.

En otro fragmento de la entrevista concedida, Guillermo apuntó: «Yo he nacido en Córdoba y hace muchos años me vine a Río Negro, donde tengo muchos amigos y colegas que me quieren mucho y se pusieron muy felices cuando recibí el alta. Me hicieron los últimos hisopados y dieron resultados negativos, pero siempre digo que he tenido suerte. Pero aprovecho para pedir a la gente que se cuide, utilice barbijos y respete el distanciamiento social, porque yo evidentemente me he contagiado de forma indirecta pero pueden darse otro tipos de contagios».

«La flexibilización es buena, porque también se necesita no sólo por la parte económica sino por parte psicológica. Pero es un virus que no sabemos cuando ni cómo te agarrará y debemos cuidarnos entre todos. No hay que pensar que ya está o que ya pasó, hay que cuidarse mucho. Yo voy a quedarme algunos días más en casa y luego volveré a trabajar»; completó.