El doctor Ernesto Jakob es epidemiólogo, una eminencia en la Provincia de Córdoba y se desempeña como asesor de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el Centro de Operaciones de Emergencias a la hora de hacer frente a la pandemia de COVID-19. Durante una entrevista concedida a El Diario hizo un análisis de la situación que vive la ciudad y dijo: «La gente tiene que saber que seguramente habrá más casos de coronavirus en Carlos Paz, pero eso no significa que no podrán superar la enfermedad. La tasa de mortalidad del virus es muy baja y el 80% de los infectados atraviesa la enfermedad sin tener síntomas».

Solamente durante esta semana, el Centro de Operaciones de Emergencias detectó cuatro nuevos casos positivos en la ciudad, se hicieron más de cien hisopados y otras decenas de testeos rápidos. Sin embargo, los especialistas intentan llevar tranquilidad a la población y sostienen que operativos similares al que se vivió ayer en barrio La Cuesta o en Solares de Icho Cruz serán «cada vez más frecuentes» y que «eso no significa que todos estemos en peligro o que el sistema sanitario de la ciudad esté colapsado».

«La cuarentena se fue flexibilizando de acuerdo a pautas totalmente definidas y que deben ser acompañadas de los cuidados pertinentes, esta apertura flexibilizada no significa que deje de haber circulación viral. El virus sigue presente entre todos los habitantes y todas las regiones de este planeta, incluyendo a Carlos Paz y la Provincia de Córdoba. Esta apertura no nos debe llevar a una relajación, pero sin lugar a dudas, habrá más casos de COVID-19»; expresó el doctor Jakob.

«Ahora tenemos que ahondar más en la responsabilidad de cuidarnos entre todos, usando el tapabocas para transitar fuera de los domicilios, lavarse las manos de manera frecuente y mantener un distanciamiento social. Hay que empezar a aceptar que vamos a convivir con el virus por un buen tiempo»; agregó el especialista.

En otro fragmento de la entrevista, Jakob apuntó: «Con la cuarentena se intentó aplanar la curva de contagios de Covid-19, y esto se consiguió, dándole tiempo al sistema de salud de recuperarse. Argentina, por estar en el hemisferio sur, tuvo casi un mes para reordenarse con la llegada de la pandemia porque sino hubiese pasado lo que sucedió en España e Italia. Lo que está pasando en Estados Unidos y en Brasil muestra esta situación, ya que se han disparado los números de contagiados y las muertes. Ahí se le dio prioridad al funcionamiento de las empresas y la producción por sobre la vida humana».

Finalmente, hizo referencia a los vecinos de Carlos Paz y expresó: «Quiero decirles que es el momento ideal para evaluar las conductas de cuidar al prójimo, no bajar los brazos y mantener el respeto por el otro. Es un momento de ocupación y no de preocupación, la gente debe saber que, por cada persona que se muere, hay quince o veinte personas que se curan. La tasa de mortalidad se está manejando en el orden del 4% pero no está bien calculada, porque el cálculo se hace solo con los casos positivos y hay un 80% que cursan la enfermedad sin síntomas o con síntomas leves. Es gente que va a cursar la enfermedad sin mayores inconvenientes y seguirán transmitiendo el virus, por lo que es importante la solidaridad y el cuidado de las personas mayores que son los que están mas expuestos».