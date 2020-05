Instructores de Pilates piden volver a dictar clases

Los instructores de pilates de Villa Carlos Paz y zonas aledañas, unidos bajo el nombre “Pilates unidos”, presentaran un protocolo para poder reabrir sus puertas, su pedido se basa en que pueden tomar medidas de bioseguridad para dictar sus clases.

Aseguran que no tienen dificultad para adaptarse a los protocolos de seguridad e higiene, porque es algo en lo que vienen trabajando desde el día “cero” en que abren sus puertas.

La diferencia está en que ahora es un requisito. Antes de la pandemia un día normal de trabajo consistía en que los alumnos ingresaban al centro de pilates con turnos previamente organizados, en grupos reducidos entre 3 y 5 personas por turno, sin compartir elementos de trabajos y separando el calzado antes de iniciar la actividad.

En tanto, por parte de los instructores, sus clases se caracterizan por ser personalizadas, cuidando siempre la higiene, la cual consiste en limpiar con desinfectantes los equipos y elementos de trabajo entre cada turno.

Piden que se consideren los beneficios a la salud que pilates aporta sobre la mente y cuerpo de las personas que lo practican, sobre todo en un momento como el que estamos transitando.

Pilates nació como un método de rehabilitación. Las personas no van a pilates por cuestiones meramente “estéticas”. La gran mayoría vienen derivados por algún profesional de la salud, en busca de mejorar su calidad de vida.

“Nuestros grupos siempre han sido reducidos y con turno previos, no tienen concurrencia masiva, no tenemos alumnos que aparecen en cualquier momento, históricamente las clases de pilates se programan con días y horarios prefijados. No a partir de esta pandemia.” Según Mayra Galván miembro de dicho grupo.

Medidas de seguridad

Entre algunas de las medidas planteadas en el protocolo se encuentran: La reducción de clases a 45 minutos para la correcta desinfección de los elementos de trabajo antes del ingreso del siguiente grupo.

Que el alumno ingrese con tapaboca o barbijo, guantes, botella de alcohol en gel, una toalla o tallón personal para poner sobre el Reformer y botella de agua propia para uso personal durante la clase.

La cantidad de alumnos para mantener el distanciamiento social dependerá de cada sala. Esto se mantendrá entre alumnos e instructor, según recomendación de las autoridades sanitarias.

El alumno se sacará el calzado al ingreso rociando la suela con desinfectante o trapo de piso húmedo y lo guardará en una bolsa personal dejándolo en un sector apartado. La circulación en el salón es con un par de zapatos de uso exclusivo para el lugar u otro par de medias.