Cuarentena en Carlos Paz: ¿Cómo serán las salidas recreativas?

Desde este sábado, se autorizarán las salidas recreativas en Carlos Paz. Serán de una hora por día durante los fines de semana y feriados y organizadas de acuerdo a la finalización del DNI. Así lo dispuso el Centro de Operaciones de Emergencias de la Provincia de Córdoba, que estableció que podrán ser en familia y alrededor de 500 metros del domicilio.

La iniciativa busca descomprimir la situación de encierro de los más pequeños, principalmente, quienes deberán estar acompañados de un mayor si tienen menos de 16 años. El núcleo familiar completo podrá hacer la salida recreativa y se considerará la terminación del DNI del padre o madre de mayor edad.

Los niños podrán hacer uso de bicicleta, monopatines, triciclos o juguetes que lleven, pero se prohíbe que no hagan uso de juegos de plazas y parques y que compartan objetos con otros menores.

El protocolo dispuesto por el COE, también establece que los días pares (Ejemplo: 16,18,20 de mayo), podrán salir aquellas personas cuyo documento termine en un número par, mientras que las personas con terminación de DNI en número impar, estarán autorizados a salir los días impares (Ejemplo: 17,19,21 de mayo).

De todas formas, cada municipio podrá hacer modificaciones y agregar más requisitos a las salidas. Es importante recordar, que no se permitirá hacer actividad deportiva, se tendrá que respetar el distanciamiento de dos metros y llevar barbijo o tapabocas.

No se permitirá el traslado en autos o colectivos hacia parques o plazas, los cuales sólo podrán usarse por quienes habiten en cercanías de ellos. En el caso de nuestra ciudad, esto significa que si alguien no habita cerca de la costanera del lago San Roque no podrá trasladarse desde su barrio hasta ese lugar para hacer la actividad de esparcimiento.

Las salidas recreativas tendrán una duración de 60 minutos y una sola vez por día (no se acumulan) y podrán hacerse en forma individual o con el núcleo familiar (que habita un mismo domicilio) únicamente los sábados de 14 a 18 hs. y domingos y feriados de 8 a 18 hs.