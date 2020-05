Gómez Gesteira: «Tenemos la oportunidad de demostrar que somos buenos vecinos»

El intendente Daniel Gómez Gesteira se pronunció hoy sobre la autorización de las salidas recreativas en la ciudad de Carlos Paz y todas las localidades de la Provincia de Córdoba y dijo: «Tenemos la oportunidad de demostrar que somos buenos vecinos y que podemos cuidarnos entre todos». El mandatario celebró la decisión del Centro de Operaciones de Emergencias de la Provincia de Córdoba y consideró que era una medida necesaria, aunque pidió a los carlospacenses que se respete el distanciamiento social, el uso de barbijo y se evite la aglomeración de personas.

«Las conductas que hemos aprendido, hoy tenemos que llevarlas adelante, respetando las indicaciones que se establecen para estas salidas recreativas. Son caminatas, no es entrenamiento ni una reunión familiar. Todo esto depende de la responsabilidad social e individual, este fin de semana va a ser una prueba piloto»; expresó el intendente.

«Tenemos que demostrar que los carlospacenses somos buenos vecinos, no tenemos que volver para atrás. Es un momento que hay que usarlo de manera responsable. El municipio tiene la facultad de adherirnos o no, pero si no lo aprovechamos como corresponde, tendremos que volver para atrás. Seamos responsables desde lo individual para no perjudicar al otro. Tenemos que saber convivir respetando los protocolos»; agregó.

«Vamos a realizar controles a través de la fuerza de seguridad, pero no hay disposición de multas porque así lo indicaron las autoridades. Son dos días en los que vamos a probar si esto funciona, hay que hacerlo de manera responsable»; completó.