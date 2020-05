Telecentro deberá reintegrar montos por «Pack Fútbol»

La empresa Telecentro deberá reintegrar a sus clientes los abonos del “Pack Fútbol” cobrados en abril; tras la intervención de oficio de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de y los Consumidores (SSADC).

En vistas de que los partidos de la Superliga fueron suspendidos ante la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del Covid-19, mientras no haya transmisión de encuentros deportivos locales, la SSADC indicó que Telecentro, ni ninguna otra compañía -como Fibertel y Direct TV, de quienes no se han reportado avisos en este sentido- no deberán facturar a sus clientes los paquetes de fútbol codificado.

La SSADC recibió e identificó los reclamos de clientes de Telecentro, que seguía cobrando este servicio pese a que el fútbol está suspendido. Esta acción sistemática y reiterada por parte de una empresa lesiona los derechos establecidos en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

Tras el requerimiento del organismo oficial para hacer lugar a los reclamos, Telecentro dejó sin efecto estos pagos y dispuso la devolución total de los importes facturados y cobrados correspondientes a abril de este año.

La SSADC adopta un rol activo para identificar y frenar conductas abusivas de las empresas para la protección de las y los consumidores. Tras analizar las denuncias ingresadas al sistema de reclamos, da entidad a las situaciones individuales a través de la intervención de oficio frente a las compañías para que brinden una respuesta satisfactoria a sus clientes.