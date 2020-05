Piden a las embarazadas no abandonar los controles por la pandemia

La coordinadora del área de Obstetricia y Ginecología de la Dirección de Control Perinatal y Niñez, María Julia Cuetos, afirmó hoy que no existen evidencias que indiquen que el coronavirus afecte de manera particular a personas gestantes y remarcó la necesidad de que las embarazadas no suspendan sus controles médicos con la excusa de la pandemia.

Mientras dure el aislamiento social obligatorio, aclaró, deben continuar con los controles prenatales, siempre portando tapaboca y manteniendo la distancia social durante la salida del hogar.

"Por favor, realizá tu consulta, realizá tus controles. La pandemia no es un amenaza y tus controles deben seguir aunque tengas que tener esas consideraciones. Desde la dirección hemos compartido recomendaciones con los profesionales de todo el país para que tu atención no se vea afectada", explicó la Cuetos.

Al participar del reporte diario que emite el Ministerio de Salud, la funcionaria recordó además que desde 2004 se celebra la semana del "parto respetado" para "fortalecer" el "cambio de paradigma" que supone poner en el centro de la atención a las madres y a los recién nacidos.

Además de las distintas actividades que se realizan "para recordar los derechos" de estos grupos, también se insiste en el respeto de la ley nacional de Parto Respetado que es de "aplicación obligatoria en el ámbito de la salud en todos los actores públicos y privados".

Esa norma asegura, entre otros derechos, que la madre pueda "elegir a la persona que estará a su lado durante el parto, que la llamen por su nombre, que respeten su privacidad y que la informen para que pueda elegir libremente" sobre los procedimientos médicos.

Respecto de la pandemia, existen algunas modificaciones en los protocolos de actuación: la embarazada llega al centro asistencial donde se le toma la temperatura y se le realizan preguntas para su evaluación y puede tener un acompañante durante la internación pero no puede recibir visitas. (Télam)