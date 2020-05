Reprogramar turnos, la principal dificultad en cuarentena

Reprogramación de turnos, principal dificultad en cuarentena según un informe del Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba.

El organismo llevó a cabo una encuesta sobre la atención de la salud en tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El 47,1% de vio reprogramados o interrumpido sus turnos programados para consultas o tratamientos. Reprogramación de consulta odontológica, oftalmológica, ORL fue la más mencionada, en el 17,4% de los casos. Reprogramación de control médico con cardiólogo, diabetólogo o médico de cabecera, fue citada por el 12,8%. Seguidas por reprogramación de consulta psicológica 5,1%; consulta con kinesiólogos, fonoaudiólogos o psicopedagogos 4,4%; de procedimiento quirúrgico 1,2%; y dificultades para recibir diálisis o tratamiento oncológico 0,2%. Otras especialidades representan el 26,3% de los casos.

El 31,6% de los afectados por estas postergaciones de turnos médicos reconoció que se les ofrecieron otras alternativas de contención, como por ejemplo las consultas por teléfono o videollamadas. Por otra parte, el 59,1% no tuvo opciones frente al mismo inconveniente, quedando a la espera de que las consultas se regularicen.

Acceso a la medicación

Dentro del 56,3% de los encuestados que toma alguna medicación de forma habitual, durante la cuarentena, el 31,6% de ellos ha tenido dificultades para acceder a sus remedios. Principalmente se identifican problemas con la receta médica: tanto por su adquisición (14,0%), como en el caso de las farmacias que no reciben las recetas digitales (5,8%). También se menciona la falta de stock de algunos remedios, o de recursos económicos para su compra. En contraparte, el 64,8% afirma que ha conseguido su medicación con normalidad.

Atención médica en cuarentena

En las semanas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el 27,5% de los encuestados necesitaba recibir atención médica, aunque el 9,7% no la solicitó. Quienes no lo hicieron se guiaron por considerar que tenían síntomas leves y podían esperar. Otros tenían miedo al contagio de coronavirus en caso de asistir a un centro de salud. Algunos creían que de haber solicitado atención médica, igualmente no los habrían atendido. También se mencionaron dificultades económicas, y de distancia, frecuentes entre las personas que debían viajara a la Ciudad de Córdoba para su atención.

Respaldo a trabajadores de la salud

Uno de los aspectos a destacar está relacionado a la percepción de los cordobeses con respecto al personal de la salud. Se observa un gran respaldo social ya que el 80,1% se encuentra en desacuerdo o muy en desacuerdo (22,4% y 57,7% respectivamente) con los mensajes discriminatorios que atacan a médicos, enfermeros y otros profesionales. Sin embargo, el nivel de acuerdo con este tipo de expresiones llega al 17,2% (9,6% de acuerdo y 7,6% muy de acuerdo).