La campeona de Cosquín que vive en carne propia el drama de los gimnasios

Nathalie Patiño es ex campeona sudamericana de atletismo y propietaria del gimnasio Olímpica Gym de Cosquín, uno de los establecimientos afectados por la cuarentena dispuesta por la pandemia de coronavirus. Durante una entrevista con El Diario, cuenta que la situación se vuelve cada vez más difícil al cumplirse dos meses de estar con las puertas cerradas.

El gimnasio cumplirá siete años en el mes de agosto, se abrió en 2013 y forma parte de uno de los rubros que todavía se desconoce cuando podrá volver a trabajar. «Estuve trabajando muy bien durante todos estos años, gracias a Dios, hasta que llegó la pandemia y me obligó a cerrar de forma indefinida. Por suerte, más allá de las contras que tenga esto, tuve y tengo el apoyo de mi familia, de mis alumnos y del dueño del local con quien pude hacer un arreglo por el alquiler»; contó Nathalie.

«Muchos optaron por dar clases online, yo no lo hice debido a que no puedo monitorear a los alumnos y saber que están haciendo bien los ejercicios y que no pueden sufrir algún tipo de lesión»; agregó.

Así como ella, son miles los gimnasios ubicados en la Provincia de Córdoba que se ven cercados por la crisis derivada del COVID-19 y que aún tienen futuro incierto. Nathalie tiene a su favor que los propietarios del local que alquila comprendieron la situación y decidieron ayudarla durante este período especial, con la esperanza de que pronto pueda volver a trabajar.

Nathalie Patiño no sólo se consagró en el Campeonato Sudamericano de Barquisimeto (Venezuela), realizado en 2004, sino que además -cuando tenía 14 años- batió el récord argentino de salto triple de la categoría menores en los Juegos Binacionales que tuvieron como sede el estadio Córdoba.