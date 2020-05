La ciudad de Córdoba cerrada tras los nuevos casos de Covid-19

La ciudad de Córdoba volvió con medidas muy restrictivas que incluyen el cierre de puentes, la circulación vehicular sólo para emergencias y el control peatonal ante el brote de Covid-19.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Central decidió este lunes a la noche dejar sin efecto las flexibilizaciones de la cuarentena en la ciudad de Córdoba, que se venían aplicando en la última semana, al menos hasta el lunes 25 de mayo, cuando se volvería a evaluar la situación epidemiológica.

El Gobierno ha dispuesto un operativo especial en la ciudad Capital por disposición del COE, para desalentar el tránsito vehicular y de personas en la vía pública, en orden a la circulación comunitaria del virus desde que brotó un foco en el Mercado Norte.

"La prioridad es la vida y la salud de los cordobeses. Es fundamental que actuemos con responsabilidad social para mitigar los efectos de la pandemia" aseguró el Gobierno provincial.

Desde anoche sólo estarán habilitadas para circular las actividades vinculadas a la salud, seguridad y suministros.

El ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Diego Cardozo anunció anoche que se volverán a restringir ciertas actividades que se habían habilitado la semana pasada como comercios, peluquerías, profesiones independientes no vinculadas a la medicina, mudanzas y visitas a templos, además de las salidas recreativas de los fines de semana, solo en el ámbito de la capital provincial.

"Pedimos tolerancia. Quedan suspendidas las actividades de recreación para el fin de semana", remarcó el funcionario en una rueda de prensa que brindó junto a sus asesores en el Complejo Pablo Pizzurno, donde funciona el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Central.



"Los comercios no pueden abrir desde las 00hs del martes", confirmó Cardozo, y desde la provincia afirmaron que las profesiones independientes no habilitadas con esta nueva disposición, son escribanía, abogacía, arquitectura, ingeniería, agrimensura, corredores inmobiliarios, gestores matriculados, martilleros públicos, administración de empresas, economía y técnico constructor.



Cardozo indicó además que en 16 barrios de la ciudad se llevarán adelante tareas de testeos masivos, que es los lugares donde se detectaron la mayoría de los casos, y en esos espacios, de los cuales no dio precisiones, dijo: “Necesitamos que haya la menor circulación de gente posible”.