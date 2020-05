Malagueño: Hisoparon a 100 vecinos relacionados con el Mercado Norte

Malagueño.- Integrantes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), hisoparon a 100 vecinos de la localidad de Malagueño relacionados con el Mercado Norte, que por estos días se ha transformado en un centro de contagio importante para la ciudad de Córdoba y que obligó a esa ciudad a declarar el aislamiento total.

"Si hay casos se van a informar, no se va a ocultar absolutamente nada. No difundamos cosas que no sabemos, dejemos a los que saben trabajar" dijo a diversos medios el intendente Pedro "Coco" Ciarez, quén agregó​: "no se trata solo de personas de Malagueño, sino también de otras localidades.La idea era hisopar a cada uno en la localidad donde vive, pero no podíamos perder más tiempo así que se hicieron los testeos acá".

Cabe recordar que de manera preventiva se cerró el comercio cuya sucursal se encuentra sobre la colectora camino a Malagueño, como parte del operativo que comenzó en el Mercado.