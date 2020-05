Por qué el precio del huevo no para de aumentar

Uno de los productos que más ha subido durante la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional para mitigar la propagación del coronavirus en el país son los huevos. El maple ya se ubica por encima de los $250 y en muchos comercios ya se vende por encima de los $300.

Son varios los factores que contribuyen a que esto ocurra. El principal es que la demanda de huevo ha crecido de manera considerable a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno. Al pasar más tiempo en la casa, la gente tiene tiempo para cocinar y la mayoría de las comidas requieren la utilización del huevo.

La demanda ha crecido tanto durante la cuarentena que la producción no alcanza a absorberla y es por esto que los precios suben. Por año cada argentino consume, en promedio, 265 huevos. Sin embargo, actualmente el consumo se incrementó en un 48%, por lo cual la producción no alcanza a absorber la demanda y el huevo falta no sólo en la provincia sino también a nivel país.

Otro factor que contribuye al aumento de los huevos es que el precio del producto venía bastante atrasado antes de la cuarentena. Los productores consideran que el precio estaba entre un 50 y un 60% por debajo de su valor, a raíz de que no había demanda suficiente para absorber mayores precios.

También influye en el precio del huevo el aumento de los costos de producción. La mayoría de las avícolas debieron adaptarse a los nuevos protocolos de seguridad e higiene y realizar grandes inversiones para poder continuar funcionando con normalidad. Además, la suba del dólar impacta en algunos insumos fundamentales para la industria como el precio del maíz para alimentar a las gallinas y las vacunas que deben colocarle a los animales.