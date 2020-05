Tendencia solidaria: Una carlospacense impulsa el uso de barbijos inclusivos

Luciana es carlospacense, es sorda y trabaja en la Subdirección de Discapacidad de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, donde dicta clase de Lengua de Señas. Pero además de su labor diaria, también es la impulsora del uso de barbijos inclusivos en medio de la pandemia que también afecta a nuestro país.

«Todo comenzó cuando salí a comprar y obviamente lo hice con mi barbijo, le comenté a la persona que atendía si podía correrse el barbijo para leerle los labios, pero no lo hizo. Me seguía hablando, a lo que respondí que no podría darle una respuesta a lo que me estaba diciendo y me fui. Así ocurre en la verdulería y en los kioscos. Esto se lo conté a mis amigos sordos y me dieron sus testimonios de lo mal que lo pasaron cuando fueron al banco y a locales de pago rápido. A muchos no han querido atenderlos porque eran sordos y quienes atendían no querían correrse el barbijo»; reflexionó Luciana.

«Una alumna mía publicó en grupos de Whatsapp que usamos para dar las clases, que había fabricado barbijos comunes y yo le dije por qué no comenzábamos a fabricar algunos transparentes y así arrancó»; reconoció.

El objetivo, según explicó, es que las personas que atienden en diferentes locales y entidades puedan disponer de un barbijo transparente para facilitar la comunicación con personas sordas o hipoacúsicas. «Esta bueno que tengan en cuenta que nosotros los sordos, estamos capacitados para todo y simplemente necesitamos que nos ayuden en algo básico como eso. Trabajamos, nos desenvolvemos solos y tenemos derechos también. Necesitamos que se pongan de nuestro lado, así podemos salir a la calle tranquilos y realizar nuestras compras y trámites»; agregó.

Finalmente, Luciana reflexionó: «Mi pareja es sordo, él usa las señas para comunicarse pero a la vez lee los labios como la mayoría de las personas sordas. Si la gente no sabe lengua de señas, con solo usar barbijo transparente, nosotros podemos comunicarnos entre todos. Hace tiempo que pido que los tapabocas transparentes sean también para médicos y dentistas, pero nunca lo tomaron en cuenta. Ahora y gracias a la cuarentena, comenzaron a fabricarse».