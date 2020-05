La odisea para volver al país del futbolista carlospacense «Chanchi» Pirez

El sueño grande para el carlospacense Hugo Pirez llegó con la posibilidad de sumarse al fútbol europeo, cuando a los 30 años de edad, se le abrieron las puertas del Nadur Youngsters de Malta. El talento que vistió la camiseta de Independiente de Carlos Paz, Almirante Brown de Malagueño y Recreativo de Laborde debutó con dos goles y se disponía a luchar por la titularidad cuando se desató la pandemia de coronavirus y debió emprender una verdadera odisea para volver al país.

La competición se suspendió por la emergencia sanitaria y Pirez regresó a la ciudad, luego de haber quedado varado por varias semanas. Durante una entrevista concedida a El Diario, reconoció: «La verdad que la experiencia en Europa fue hermosa, más allá de que no pude jugar mucho porque llegué cuando ya habían completado la pre-temporada. Me puse a punto rápido y lo disfruté mucho, es otro ritmo de juego y algo que no olvidaré nunca».

Fueron largos meses en soledad y lejos de la familia hasta que «el Chanchi» pudo retornar al país. «La vuelta a Argentina fue muy dura, estuve en varios aeropuertos, dos aviones en Malta y cuando pudo llegar al país, tuve una complicación en Córdoba porque se rompió un colectivo que llevaba a mi casa»; agregó.

Consultado sobre la posibilidad de volver a Malta, destacó: «Las puertas están abiertas, no se sabe que va a pasar con el cupo de extranjeros y tengo que esperar a ver qué dice la dirigencia. Si no me llaman ahora, en septiembre me pueden llamar para el próximo año. Dejé una muy buena imagen, marqué dos goles en mi debut y brindé una asistencia en el poco tiempo que pude jugar, ojalá pueda volver la próxima temporada».