«El hotel Howard Johnson está cerrado y no hay ningún paciente»

Tras la polémica que se desató esta mañana por versiones periodísticas que aseguraban que pacientes con coronavirus habían sido alojados en el hotel Howard Johnson de Carlos Paz, autoridades del establecimiento aseguraron que se encuentra cerrado desde que se dispuso la cuarentena y que todo el personal está de licencia. La confusión se produjo porque el Centro de Operaciones de Emergencias dispuso el traslado de una familia con COVID-19 a un hotel sindical de la ciudad.

«El hotel está completamente cerrado y el personal se encuentra licenciado. Queremos llevarle tranquilidad a los vecinos porque se están diciendo muchas cosas que no son ciertas, no hay ningún paciente con coronavirus en el hotel ni lo habrá, porque no estamos afectados por el dispositivo sanitario dispuesto por el COE»; informaron desde el hotel.

Una familia compuesta por doce personas del barrio Bajo Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba, fue trasladada a un hotel sindical ubicado en Carlos Paz, luego de comprobarse que se había contagiado coronavirus por el brote en el Mercado Norte. «Hubo confusión y no sabemos por qué nos nombraron a nosotros, pero entendemos que estos pacientes fueron alojados en un hotel sindical no del Howard Johnson»; completaron desde la reconocida cadena de hoteles.