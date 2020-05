La historia de Bianca, la pequeña de Carlos Paz que conmovió a todos

Bianca Guzmán tiene 5 años, nació en Carlos Paz y conmovió a todos con su historia de vida. La pequeña padece baja visión bilateral, lo que le impide ver con normalidad y necesitaba una máquina con sistema Braille para aprender a leer y escribir. Luego de numerosos intentos con la obra social, su familia había llegado a un callejón sin salida y decidió recurrir a la solidaridad de la gente. La respuesta fue inmediata y no sólo consiguieron la máquina, sino que además una importante cantidad de dinero.

La niña grabó un video que rápidamente se viralizó y con la ayuda de la fundación «Un tatuaje por una sonrisa» se recaudaron fondos que se destinarán a comprar los materiales de estudio que necesita, al tiempo que una pareja no vidente de San Luis le consiguió la máquina que llegarán en los próximos días a su casa.

Bianca escribió una carta a El Diario donde contó su historia con ayuda de sus papás. «Soy Bianca Melanie Guzmán, nací el 29 de abril del 2015 en Villa Carlos Paz, mis seños descubrieron que yo tenía poca visión. Cuando tenía ocho meses, participé de mi primer acto donde bailé una canción de Piñon Fijo y desde ahí fui participando de distintos actos, talleres e hicimos distintas excursiones. A los 3 años me anotaron en la escuela Dr. Emilio Meincke, a la cual voy muy feliz, conocí compañeros nuevos con los que me divierto mucho. Mis seños y mi profe Leo son muy buenos y me enseñan cosas nuevas. Un día cuando me llevaron con mi mamá, ella notó que yo no abría mis ojitos y es porque tengo problemas visuales». «Cuando nací a mis papás no sabían decirles que tenía yo, pero al final, mi abuela insistió y a mi familia le dijeron que posiblemente yo no pudiese ver. Comencé a ir al Instituto Helen Keller para recibir estimulación temprana, donde a través de juegos, las seños descubrieron que podía perseguir distintos objetos desde cortas distancias»; agregó la pequeña.

Keyla es la mamá de Bianca y aseguró que tuvieron que luchar intensamente para conseguir una máquina con sistema de Braille para que pueda aprender a leer y escribir: «Nosotros hace bastante tiempo hicimos trámites para presentar en diferentes lugares junto a una asistente social, pero en ningún lado nos dieron una respuesta. También realizamos la petición mediante la obra social quien nos la negó ya que ellos sólo entregan medicamento y prótesis. Al no tener una respuesta de ningún lado, decidimos subirlo a las redes y en esto de que la gente empieza a compartirlo, nos empiezan a llamar de todos lados».

«Nunca pensamos que se iba a viralizar tan rápido. Una de esas llamadas fue de Juan Pablo Rodríguez, quien tiene una fundación que se llama «Un tatuaje por una sonrisa», él hizo una campaña para que la gente pueda ayudar y en cuarenta minutos logramos conseguir los 70 mil pesos que costaba la máquina, Al otro día, recibimos el llamado de Juan y nos dijo que una familia de San Luis había donado la máquina. Ellos son una pareja no vidente y estamos muy agradecidos. Del dinero recaudado, devolvimos 20 mil pesos que habían donado los amigos de Juan y el resto, lo vamos a utilizar para ir consiguiendo las cosas que Bianca necesita para aprender sin dificultades»; completó la mujer.