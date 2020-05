Quien se traslade de una zona roja a una blanca, debe realizar cuarentena

La polémica por las restricciones aplicadas en algunas localidades del interior provincial para quienes viajen desde zonas rojas sigue creciendo. En ese sentido, el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera, aclaró que... "quienes circulen desde una zona roja a una zona blanca deben respetar las medidas del Comité de Operaciones de Emergencia".

"Cuando se desplaza desde una zona roja a una blanca, debe realizar una cuarentena", indicó, aunque aclaró que debe hacerlo "en lugares previstos o puedan llegar a su domicilio y cumplir ahí las medidas del COE".

Lo que está prohibido, subrayó Mosquera, es que a esas personas no los dejen llegar a sus hogares. "Por algunas tentaciones autoritarias no se les permite llegar a sus domicilios. Eso no es admisible", reprochó.

"Lo que no se puede cercernar es el derecho a llegar a su residencia habitual y legal. Nadie tiene derecho a mandarlo de vuelta a su lugar de origen o dejarlo varado en la ruta", insistió el ministro. "Debe llegar a su pueblo y someterse a las disposiciones de la autoridad sanitaria, si lo mandan a hacer cuarentena, la deberá hacer así", sentenció.

Para despejar dudas, Mosquera aclaró que ese panorama no rige para quienes prestan servicios esenciales: "Las personas afectadas al suministro, servicio de salud y de seguridad no están comprendidas por el alcance de estas medidas de aislamiento".