Denuncia que la discriminaron en una clínica porque vive en Icho Cruz

Una vecina de la localidad de Icho Cruz denunció que fue discriminada en una clínica privada de Carlos Paz. La mujer contó que concurrió al establecimiento junto a su hija para una consulta pediátrica y que cuando informó que habitaba en el sur de Punilla, la hicieron esperar por cuarentena minutos y desplegaron un operativo preventivo.

La sospecha es que se activó un sistema preventivo por los casos positivos de coronavirus que se registraron semanas atrás en Icho Cruz y que derivaron en un cordón sanitario en el barrio Solares.

Cintia López utilizó las redes sociales para denunciar a la Clínica San Patricio por un hecho ocurrido la semana pasada y dijo: «Nos hicieron sentir como si fuéramos bichos raros», al tiempo que sostuvo que le cobraron un extra por los «gastos del protocolo» de seguridad desplegado por la doctora que las atendió.

«Indignadísima con esta clínica, hoy llevé a mi nena a la pediatra, la Dr. Rosales, cuando llegué me anuncié por el portero eléctrico que está en la puerta, me preguntaron de dónde era, cuando le dije a la secretaria que era de Icho Cruz, me dijo que no iba a poder entrar por un protocolo de seguridad de la clínica»; escribió la mujer, dando cuando de la situación vivida el viernes pasado. «Ya había varias personas a dentro y yo pensaba que cuando salieran los que estaban me iban a hacer pasar a mí y que debía esperar afuera a que me tocara mi turno. Estuvimos media hora afuera y entraba y salía gente,nosotras con mi nena heladas afuera porque estaba re frío. Al rato me vuelvo a anunciar por el portero y la secretaria me dice que espere en una puerta que está al costado de la clínica, discriminándonos totalmente y haciéndome sentir como si fuéramos bichos raros»; agregó.

«Cuando nos llama la doctora, estaba toda tapada como si fuese a entrar al quirófano. A lo mejor está bien, por su seguridad, pero después veo que fue solo con nosotras esa seguridad (peor fue mi angustia más discriminada me sentía). Después de que la revisara, me hizo firmar la planilla y me dijo que le pagara a ella porque las secretarias no querían que me llegara a la mesa de entrada. Encima me cobraron 500 pesos. 200 pesos del co-seguro que siempre me lo cobraron y 300 pesos de la higiene de la doctora y del protocolo de seguridad de la clínica que tuvieron que implementar porque era de Icho Cruz»; denunció.