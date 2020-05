La cuarentena entre cuerdas y clavijas: La vida de un luthier coscoíno

El luthier es como un doctor del sonido, un artesano que moldea la madera hasta convertirla en una herramienta de la creación. Desde hace ocho años, Hugo Scotto se dedica a fabricar diversos instrumentos en su taller de Cosquín, que se erige como contemplando el cerro Pan de Azúcar. La cuarentena entre virutas, cuerdas y clavijas.

Debido a la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, muchos fabricantes se han visto seriamente afectados por la imposibilidad de mostrar sus creaciones en ferias y exposiciones que se realizan mensualmente en todo el país.

La luthería es el arte que se dedica a la construcción, reparación y mantenimiento de instrumentos musicales, en especial aquellos de cuerda frotada (como violines, violas, chelos, contrabajos) y de cuerda pulsada como las guitarras, los tiples y las bandolas.

Scotto es miembro activo de la Asociación Argentina de Luthiers e integrante de la cooperativa regional Luthería La Caterva y abrió las puertas de su casa para contar cómo vive la cuarentena.

«Yo comencé en la escuela de luthería de Cosquín de la mano de los profesores Jorge Espinoza y Eduardo Pittis. Desde hace ocho años, hago guitarras, charangos, cuatro venezolano, tres cubano, ukelele y cabaquinho, entre otros. Es una gran pasión que siento por lo que hago y que siempre tuve, a partir de un amigo mío en Entre Ríos. Pasaron muchos años, más de veinte y se me dio la oportunidad de hacerlo aquí. Un poco las ganas de hacer luthería y otras de ir dejando lo que yo siempre hice, la gráfica, me empujaron a cambiar de vida»; contó a El Diario.

«No es fácil, pero lo voy logrando. Cerré mi negocio para dedicarme a un poco más a esto, trabajé mucho y gracias a los amigos que hice durante toda mi vida y en la organización del Festival de Folclore, tuve la posibilidad de que muchos músicos conozcan mis instrumentos y fui comercializándolos. Por supuesto, esta no fue la intención de todo esto, pero sabemos que todo cuesta y se hace necesario vender los instrumentos. Integro un grupo de luthier con otros muchachos que son alumnos de la escuela de luthería y hemos participado de muchas muestras. El año pasado me tomaron como socio activo de la Asociación Argentina de Luthiers y es una oportunidad de seguir aprendiendo y un reconocimiento también»; agregó.

«Creo que mucha gente está pasando la cuarentena muy mal y yo no puedo quejarme, porque el lugar en donde vivo (camino al Pan de Azúcar) y el taller con vistas a las sierras, aireado y con sol, hace que la cabeza funcione de otra manera. El hecho de trabajar con la madera, hacer instrumentos y la pasión que uno tiene hace que la pase de otra forma. Me sorprendió en estos cuatros meses, un poquito antes de la cuarentena y durante la cuarentena, que se diera la venta de varios instrumentos. Yo creo que debe ser porque la gente no puede salir y entonces se animaron a comprarse el instrumento que siempre quisieron. Hay mucha gente que les gusta la música y afortunadamente, ocurrió en este momento tan particular»; reconoció Scotto, quien luego agregó: «No soy ni viejo ni joven y tengo mis hijas grandes, no tengo problemas y eso me ayuda mucho también. Así que ha sido una cuarentena diferente a la que pueden estar pasando otros colegas míos».

En ese sentido, contó que fabricó una guitarra a la que bautizó con el nombre de «la cuarentenera» y que utiliza muchos las redes sociales para difundir sus trabajos, lo que hizo que recibiera pedidos de artistas consagrados como Mario Álvarez Quiroga y Sergio Galleguillo, a quien le está realizando un cuatro venezolano.

Consultado sobre su oficio y el arte de trabajar la madera, destacó: «Creo que el material que más se emparenta con el ser humano es la madera. Yo tengo una poesía de un autor cordobés que describe lo que digo y trabajar con la madera es un placer y por algo el padre de Jesús era carpintero, un oficio tan noble. Los olores, las texturas, la combinación de madera, lo hacen algo muy lindo y más aún si hacemos un instrumento, que luego cobrará una nueva vida y servirá para hacer música. Cuando viene algún músico y le gusta, lo toca y se lo lleva, uno piensa que eso que uno hizo viajará por todos lados. El instrumento tiene un poco del alma del luthier y es algo muy lindo. Yo tengo más de ochenta instrumentos hechos que llegaron hasta Canadá, otra que tiene Mariel Teruel y una que estaba en poder de Jorge Marziali, pero hay instrumentos míos que están en manos de Pancho Cabral y otros grandes músicos reconocidos y no tan conocidos».