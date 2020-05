¿Hay que anotarse para cobrar el refuerzo del IFE en junio?

País.- Anses adelantó cómo seguirá el cronograma de pago del bono del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) por $10000 puesto en marcha para asistir a las personas que se hayan visto afectadas por la cuarentena por coronavirus. Se sumarán un refuerzo del bono extraordinario.

"Estamos definiendo cuál va a ser el monto, probablemente sea el mismo pero lo estamos evaluando", reveló el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, durante una entrevista con Radio 10 e indicó que esta semana se publicará un decreto que especificará las pautas de este nuevo impulso económico para los sectores más vulnerables.

Quiénes acceden al segundo bono del IFE

El IFE está destinado a trabajadores informales, personal de servicio doméstico, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B, las más bajas.

Para obtenerlo, los requisitos son: ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años y tener entre 18 y 65 años de edad.

El titular o su grupo familiar no debe tener ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; tener una prestación de desempleo o jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tampoco está destinado a planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

Cuándo se empieza a pagar el refuerzo del IFE de junio

Aunque todavía faltan cobrar el IFE los beneficiarios de la primera ronda, el pago del refuerzo del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se hará efectivo una vez concluya el desembolso de la primera etapa, que concluiría el 3 de junio.

¿Me tengo que anotar para cobrar el refuerzo del IFE?

La directora ejecutiva de la Anses, María Fernanda Raverta, adelantó que "el universo de personas que podrá cobrarlo ya está definido y no habrá una reapertura de inscripciones".

Para saber fecha de cobro del IFE deberás ingresar a Mi Anses desde la página:

▸▸ https://servicioscorp.anses.gob.ar/clavelogon/logon.aspx?system=mianses

También se podrá hacer por medio del canal de Atención Virtual de Anses que reciben consultas todos los días de 0 a 20 hs. Para más información:

▸▸ https://www.anses.gob.ar/informacion/nuevo-sistema-de-atencion-virtual

Qué trámites puede hacer desde la Atención Virtual de Anses :

Actualizar datos personales para Ingreso Familiar de Emergencia.

Solicitar la rehabilitación del cobro de una jubilación o pensión.

Reclamar un haber no cobrado de una jubilación o pensión.

Iniciar el trámite de:

Asignación por Maternidad / Maternidad Down.

Asignación Prenatal.

Asignación por Embarazo para Protección Social.

Actualización de datos para Ingreso Familiar de Emergencia

Quiénes cobran el IFE este miércoles 27 de mayo

Anses confirmó que continúan acreditándose los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) para quienes hayan elegido su medio de pago entre el 16 y 20 de abril pasados.

CBU: ya cobraron todos los beneficiarios

Red Link: DNI terminados en 6 (primera tanda).

Red Banelco: ya cobraron todos los beneficiarios.

Correo Argentino: accederán DNI terminado en 7 y a su vez apellidos que comienzan de la A a la L.

Días de cobro del IFE por Red Link (primera tanda)

Quedan por cobrar el IFE por la Red Link:

DNI terminado en 7: 27 y 28 de mayo

DNI terminado en 8: 29 de mayo y 1 de junio

DNI terminado en 9: 2 y 3 de junio

Quedan por cobrar en Correo Argentino, primera tanda:

Quedan por cobrar: