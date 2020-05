Los abogados carlospacenses reclamaron que se abran los Tribunales

Los abogados carlospacenses se movilizaron hoy por las calles de Villa Carlos Paz para reclamar una «apertura real» de Tribunales y la rehabilitación de los plazos procesales. El Colegio de Abogados elaboró un protocolo para que las sedes judiciales reabran con una atención por turnos correspondidos por la finalizacion del DNI.

Tras una caravana que comenzó en la Plaza del Avión, los letrados llegaron hasta las distintas sedes del Poder Judicial en la ciudad donde cuestionaron la falta de respuestas del Tribunal Superior de Justicia.

Mario González es vicepresidente del Colegio de Abogados y dijo a El Diario: «Nos manifestamos porque esta apertura que el Poder Judicial está difundiendo en los medios es meramente retórica. No es una apertura que nos devuelva un servicio de justicia pleno, somos conscientes los abogados de las circunstancias que vivimos y no pretendemos que el servicio vuelva a ser como antes. Pero sabemos que el Poder Judicial tiene el poder económico para brindarnos las condiciones sanitarias que se exigen para brindar un servicio de justicia pleno».

«Este servicio que se anunció es una apertura donde la regla general es que los plazos siguen suspendidos y los días son inhábiles, que significa que cada abogado -para poder agilizar su causa- tiene que pedir un turno previo y después de pedir ese turno, debe concurrir a Tribunales con el motivo por el que fue y pedirle al juez que habilite la causa que él quiere tramitar. El juez, en virtud de las circunstancias de esa causa, decidirá si habilita o no ese expediente»; agregó el letrado.

«A esta situación a nosotros se nos suma el problema edilicio que tiene la ciudad. Esto significa que si alguien quiere pedir una testimonial, no se podrá tomar porque el juez va a decir que no están las condiciones dadas para tomar una audiencia testimonial. En segundo término, no está definido ni habilitado el servicio de notificadores. Es una apertura virtual, no una apertura plena. El Poder Judicial ha invertido una suma millonaria en la digitalización de la justicia y sin embargo, tampoco podemos trabajar con el expediente digital o se trabaja de forma muy limitada»; recalcó González, quien completó: «Este es un reclamo que hacemos al Tribunal Superior de Justicia, porque los jueces de acá han mostrado una gran voluntad con nosotros».

