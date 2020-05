Se recibió de profesora de educación física en plena cuarentena

La Falda.- Desafiando el aislamiento impuesto por la pandemia, la joven faldense Brenda Moyano de 22 años, rindió la última materia el pasado miércoles y se recibió de profesora de educación física.

Brenda, estudió en el Instituto Superior en Educación Física "Jorge A Cavanna" en Huerta Grande, y pudo cumplir con el objetivo de realizar la carrera en los 4 años correspondientes, teniendo el honor de ser abanderada y salir mejor deportista femenina.

En diálogo con EL DIARIO, la joven destacó el gran esfuerzo de sus padres para lograr su objetivo a la vez que subrayó la importancia del rol familiar en las metas fijadas por los jóvenes: "siempre quise ser profe de educación física, más allá de ser lo que me apasiona, quise finalizar con la carrera que a mis papas les quedó pendiente, por una cosa u otra, ninguno pudo finalizarla y quise hacer esto por ellos aunque nunca se los dije" destacó la joven

Brenda Moyano vive en La Falda: "el pasado miércoles, luego de 1 hora y media de examen, nervios y ansiedad, el tribunal de examen me decía que había cumplido mi objetivo, me recibía de profe de educación física. Estoy muy feliz y agradecida por la oportunidad que tuve, pero sobre todo con mi gran familia por apoyarme siempre en lo que hago, me hubiese gustado que mi papá, Daniel Moyano, mi mamá Alicia Perez y mis hermanos Eugenia y Matias, tenerlos allí ese día y que por razones de cuarentena y distancia no pudieron, pero siempre presentes desde otro lado, no solo en el físico. Igualmente pude festejar con el resto de mi familia, no solo la de sangre, a los que quiero mucho Rodri, Walter, Caro, Lean Y Cami". destacó, la flamante profesora.