Una joven ganó una beca para estudiar en el CAU de la Siglo 21 en Carlos Paz

El esfuerzo, el compromiso y la pasión también tienen su premio. Julieta Lamanna tiene 24 años, es una estudiante de la Universidad Siglo 21 que cursa sus estudios en el Centro de Aprendizaje Universitario de Carlos Paz y que resultó ganadora de una de las becas Santander.

Se trata de una ayuda de treinta mil pesos que apunta a facilitar el acceso, la permanencia y la finalización en los estudios de grado a sectores estudiantiles con necesidades económicas y buen desempeño académico.

En la carta de presentación que fue analizada por el comité de selección, la joven oriunda de Tanti contó que una de sus grandes dificultades para estudiar está vinculada a la situación económica y su lugar de residencia.

«Yo trabajo sin relación de dependencia y no gano mucho, lo poco que gano lo utilizo para sustentar mis estudios. Mi familia está constituida por mi papá, mi mamá y mis hermanos que son trabajadores autónomos. Mis viejos son artesanos y viajan por todo el país y con toda esta situación, no la están pasando bien»; destacó Julieta, quien agregó: «Yo soy de Tanti, estoy a quince kilómetros de Carlos Paz y casi cincuenta kilómetros de Córdoba. Eso implica que deba movilizarme en colectivo y eso me demande cuatro horas perdidas de viaje que necesito para trabajar, porque mi condición no me permite otra cosa».

«Estudio para posicionarme mejor en esta sociedad, que se me abran más puertas y sabiendo que las puertas no se abren sola. Todo implica un esfuerzo y un sacrificio propio y esta sociedad hace necesario un titulo universitario para posicionarnos mejor»; reconoció Julieta, quien tiene un promedio de 8,33 en la carrera de abogacía que cursa a distancia en el CAU de Carlos Paz.

«Estoy muy contenta y quiero destacar también las facilidades de cursado que ofrece la Siglo 21, que posibilita que personas como yo. que necesitamos trabajar para seguir estudiando, podamos crecer académica y personalmente»; completó.

