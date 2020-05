El lunes los comerciantes abrirán sus locales en medio de la cuarentena

Córdoba.- Tamara Sternberg, miembro de la Red de Comerciantes Unidos, dialogó con Cadena 3 e indicó que los comercios abrirán sus puertas el lunes próximo, independientemente de si el presidente, Alberto Fernández, extiende o no la cuarentena.

"El 11 todas las pymes vamos a abrir. La verdad es que no estamos en un estado de sitio. Estamos en una emergencia y viendo lo que es mejor para las familias y para cada uno. No saben cuáles son las necesidades", dijo Sternberg.

Al ser consultada por la incurrencia en la violación de la cuarentena al abrir, la representante de los comerciantes dijo que no van a violar eso porque van a "armar un recurso de amparo".

"Nos fundimos y la realidad es que las pymes no vamos a existir más y, si no hay pymes, desaparece el 70% de la economía. Le pedimos a los gobernantes que nos escuchen. No estamos en contra de las medidas, pero qué medidas hacen para acompañarnos. Vemos oídos sordos. Somos demasiado mansos", agregó.

Días antes, los comercios colocaron carteles con la frase "#NosFundimos". (Fuente: Cadena 3)