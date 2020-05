Desalojaron a turistas que querían hacer la cuarentena en Tanti

Una familia de turistas fue desalojada en las últimas horas de la ciudad de Tanti por disposición del Centro de Operaciones de Emergencias del Valle de Punilla, luego que autoridades municipales comunicaran que no eran residentes de la localidad y pretendían hacer la cuarentena en una «zona blanca».

Los viajeros habían llegado desde Entre Ríos con una autorización de la Fiscalía de Concepción del Uruguay, pero desconocían que la Provincia de Córdoba se encuentra con restricciones entre las zonas más afectadas y menos afectadas por el coronavirus. El gobierno municipal tomó intervención en el caso, se hizo presente en el lugar el intendente Luis Azar; el secretario de Gobierno, Emiliano Paredes, la directora del Centro de Salud y autoridades policiales.

El intendente Luis Azar expresó a El Diario: «Fuimos con la Policía, Seguridad Ciudadana y la gente del dispensario que se retiren, al principio no querían pero luego los convencimos para que abandonen la ciudad. No son gente de Tanti y nos manifestaron que tienen familiares en Villa María. Ellos nos informaron que tenían una orden judicial para hacer la cuarentena, pero no pueden hacerlo en una zona blanca. Según disposición del COE, deben hacerlo en una zona roja».

«Han venido de afuera con una autorización de una fiscal federal de Concepción del Uruguay que les otorgó un permiso de viaje, pero eso no tiene nada que ver con la crisis de COVID-19 y el dispositivo desplegado en nuestra provincia. Nosotros les prohibimos la entrada y la Fiscalía de Carlos Paz dio la orden para que entraran al barrio Villa San Miguel. Nos comunicamos con el Centro de Operaciones de Emergencias y dispuso que sean desalojados de Tanti porque no pueden estar en zona blanca»; completó.