Salta flexibiliza su cuarentena y reabre el comercio

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció anoche que a partir de hoy su provincia reabrirá sus puertas el comercio que permanece cerrado desde el 20 de marzo por el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.

"A partir de mañana (por hoy) van a estar abiertos los comercios de toda la provincia", anticipó Sáenz a través de una transmisión en vivo por las redes sociales, desde la residencia oficial de Finca Las Costas. "Ha finalizado una etapa importante en la vida de cada salteño, que nos permite, gracias al comportamiento de todos, comenzar a flexibilizar un poco este aislamiento", manifestó el gobernador.

En este sentido, aclaró que "flexibilizar no quiere decir relajamiento y que podamos salir todos de las casas, sino que tengamos las precauciones que son necesarias en momentos difíciles que se siguen viviendo y que se van a vivir" por esta pandemia. El gobernador sostuvo que la medida es para "darle la oportunidad a muchos que están aislados económicamente y que la están pasando mal, que puedan trabajar", tras lo que apeló a la "responsabilidad individual y colectiva de los salteños".

La provincia "tiene características distintas a otras, y hoy está en mejor situación gracias al comportamiento de los salteños que, durante todo este tiempo, respetaron las normas de seguridad, salubridad e higiene", afirmó. Pidió la colaboración de los intendentes para que "nos acompañen en el control", y advirtió: "Vamos a ser inflexibles en los controles, porque el sacrificio de todos los salteños fue grande".

Detalló que habló con el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, para "pedirle la excepción con la apertura de los comercios" y "la aprobó". "Hemos tomado la decisión después de hablar con los que saben y por no haber circulación comunitaria del virus", pero "esto no quiere decir que nos relajemos", expresó, y señaló que esta habilitación "no quiere decir que mañana puedan salir todos a la calle e ir a comprar".

Sáenz instó a "seguir manteniendo el distanciamiento social de dos metros, el barbijo, el lavado de manos" y llamó a "desalentar el uso del transporte masivo de pasajeros", que en las grandes ciudades "fue uno de los focos de infección más importantes".

"Vamos a ir de a poco y cada actividad que pida la rehabilitación de un rubro tendrá que presentar el protocolo correspondiente y cumplirlo", dijo, y añadió que "vamos a clausurar los negocios que no lo cumplan". "Hoy tenemos que enfocarnos en nuestras fronteras y en nuestros límites con otras provincias", dijo Sáenz.