Carlos Paz: Comerciantes y empresarios contra la capitalización de la Coopi

A través de una carta abierta que se conoció en el día de hoy, un grupo de más de cien comerciantes y empresarios turísticos de Carlos Paz rechazaron el cobro de la capitalización de la Coopi y reclamaron que se deje sin efecto, amparándose en la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus. «No podemos pagar costos fijos o distorsivos de servicios sin consumo»; expresaron.

«La Coopi se niega a colaborar en la emergencia»; sostuvieron en el texto, donde manifestaron que algunos «comerciantes y empresarios de Villa Carlos Paz están tomando la difícil decisión de cerrar sus comercios de manera definitiva».

«La economía de la ciudad como la del país cruje y requiere el mayor de los esfuerzos de todos los sectores que la componen. Estado Nacional, Provincial, Municipal, empresas de servicios públicos, proveedores, empleados y por supuesto comerciantes y empresarios. Todos debemos aportar algo,…. todos. Hay quienes colaboran, otros que lo intentan y también los que se hacen los distraídos y miran para otro lado. Estos últimos deberían entender que no se le puede sacar agua a las piedras. La COOPI debería entender mejor que nadie este dicho de la jerga popular»; sostuvieron en la carta abierta.

«La COOPI que debería interpretar como ninguna el principio de solidaridad. En la emergencia sanitaria no da ninguna respuesta a los reclamos de sus usuarios. Solo pedimos que mientras dure la emergencia, los costos representen la mínima expresión posible tanto para la prestataria como para sus usuarios. Invitamos a la COOPI a que recapacite, se reconcilie con sus usuarios y nos demuestre que sus históricos reclamos son auténticos y razonables»; agregaron.

Es importante mencionar, que la carta lleva las firmas de Marcelo Albertinazzi, Carlos Aubert, Darío Anguino, Apart Hotel Villa La Font, Martín Bugallo, Bus Bar Shop, Cabañas La Aldea, Ignacio Cibilis, Confitería 2001, Digacor, Antonio Di Sarli, Don Chocho, El Ciervo de Oro, Daniel Farías, Farmacia San Miguel, Galería del Sol, Andrés Guevara, Hotel Aloha, Hotel Altos del Champaquí, Hotel AOMA, Hotel Aconcagua, Hotel Altos del Valle, Hotel Atenas, Hotel Atlantik, Hotel Aranjuez, Hotel Capvio, Hotel Casa Nostra, Hotel Casapiedra, Hotel Condor, Hotel Colonial, Hotel Costa Azul, Hotel Club House, Hotel de la Colina, Hotel El Cid, Hotel El Mirador, Hotel Enzo, Hotel Etna, Hotel Florencia, Hotel Geminis, Hotel Gran Lourdes, Hotel Gran Victoria, Hotel Henia, Hotel Ibiza, Hotel Interlac, Hotel Intersierras, Hotel Kev Mar, Hotel Kin, Hotel La Cuesta, Hotel Las Lajas, Hotel La Toscana, Hotel Lihuel, Hotel Los Tilos, Hotel Marbot, Hotel Más Palomas, Hotel Mirador del Nevado, Hotel Mon Petit, Hotel Pergola, Hotel Presidente, Hotel Piccolo, Hotel Portal del Lago, Hotel Salerno, Hotel San Francisco, Hotel Santa Cecilia, Hotel Santa Mónica, Hotel Sebari, Hotel Soho, Hotel Taormina, Hotel Temu, Hotel Victory, Hotel Bahia Norte, Hotel Argentino, Hotel Los Sauces, Hotel Mont Pele-Hotel Ananque, Hotel Los Espinillos, Hostería Cruz del Sur, Hotel Mirador de las Sierras, Hotel California, Hotel Linz, Hotel Altas Cumbres, Hotel Papyrus, Hotel del Carmen, Hotel Los Robles, Junior B, La Churrasquita, La Parrilla del Lago, La Serrana, La Pulpería, Luis Malacaria, Lucky Café, Graciela Muñoz, Ernesto Montesinos, Armando Ovando, Sergio Ortega, Pizza & Company, Pizza Libre, Parrilla Carlos Paz, Prado Bar, Restaurante All Boys, Restaurante Villapaz, Restaurante Pueblo Mío, Restobar Tifossi, Rock Me Beer, Romina Díaz, Guillermo Rupp, Teatro del Sol, Mario Sansone, Silvia Torres y Vitto Café.