Una pareja de carlospacenses en Brasil: «Queremos volver a casa»

Agustina y Emiliano son dos vecinos de Carlos Paz que llevan más de cincuenta días en Brasil y viven una verdadera odisea para regresar a casa. La cuarentena los encontró de viaje en el país vecino y recién el domingo pasado, llegaron a la frontera, donde están esperando el permiso para cruzar hacia la Argentina.

Las complicaciones empezaron en Porto Seguro, siguieron en Salvador de Bahía con múltiples reprogramaciones y vuelos agotados, hasta que lograron llegar a Uruguayana, sin ayuda de nadie y cubriendo todos los gastos de su bolsillo.

Sin embargo, cuando arribaron habían cambiado las normativas y no pudieron cruzar. Si bien en un principio no contaban con asistencia del consulado, finalmente lograron que les garantizaran hospedaje y comida pero sólo hasta hoy.

Emiliano y Agustina dialogaron con El Diario y relataron lo sucedido: «Estamos en Uruguayana, llegamos el domingo por la mañana y en ese momento se cambió la normativa para ingresar al país, por la cual necesitamos sí o sí pasar por el consulado y obtener una autorización para Cancillería y el Ministerio de Salud. Hasta el día de hoy, nos han negado el ingreso y nos niegan la asistencia que nos venían brindando estos días: alojamiento y comida. No pedimos que nos sigan pagando el hotel ni la comida o viajar gratis, lo único que pedimos es que nos dejen entrar al país y que podamos volver a nuestros hogares».

«La verdad es que asumimos gastos que no nos correspondían, ya que teníamos fechas y pasajes pagos para volver y por todo lo que pasó, nos quedamos atrapados. No pedimos ayuda de nadie para llegar hasta acá, pero ahora nos encontramos con este cambio en la disposición. Nosotros hace 55 días que estamos en Brasil y no tenemos la ayuda del Estado»; agregaron.

«Se nos está negando el derecho de volver al país y somos víctima de abandono de personas. Somos más de ochenta argentinos en la misma situación, pero queremos aclarar que nosotros dos somos los únicos en situación de turistas»; completaron.