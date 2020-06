Carlos Paz: Ofrece dinero para que le devuelvan el celular con las fotos de su hijo fallecido

Nataly Herrera se convirtió en la protagonista de un emotiva historia que conmueve a Carlos Paz. Se trata de una joven madre que ofreció una recompensa para quienes devuelvan el celular donde tenía fotos, videos y grabaciones de su hijo, quien falleció en las aguas del río San Antonio.

«Tiene un valor sentimental único, no por el aparato en sí, sino por lo que tengo allí. Hay fotos, videos y audios de mi hijito. Mañana se cumplen 11 meses desde que falleció y todas las mañanas cuando me despertaba, prendía el teléfono y le daba un beso en su carita y escuchaba un audio que me mandaba»; sostuvo Nataly a El Diario.

«Era una forma de escucharlo de vuelta y oír su voz. Le pido a la persona que lo levantó, que me lo devuelva. Yo sé que no lo robó. Yo no voy a decir quien lo tiene ni nada, pero piden que me lo devuelvan. Lo necesito porque de esa forma lo siento más cerquita a mi hijo»; agregó la madre.

«Tengo esperanza que la persona que lo tiene, me lo va a devolver. Anoche le pedí a mi hijo que le toque el corazón a esa persona y que me lo devuelva. Thiago sabe que todas las mañanas su mamá se levantaba a escuchar su voz. Anoche no dormí nada y hoy tengo una angustia en el pecho y es porque hoy no escuché a mi hijo. No es un aparato para mí, es mi tesoro»; completó.