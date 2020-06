Cuarentena: Así se preparan los bares y restaurantes de Carlos Paz

Los bares y restaurantes de Carlos Paz se preparan para reabrir sus puertas el próximo fin de semana luego de tres largos meses. Mientras el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) avanza sobre el protocolo que se aplicará dentro de cada establecimiento, algunos comenzaron a realizar modificaciones para garantizar el distanciamiento social y prevenir cualquier caso de COVID-19.

Si bien aún está sujeto a modificaciones, lo que trascendió es que los establecimientos gastronómicos no podrán exceder del 50% de su capacidad, deberán contar con alcohol en gel en cada mesa, utensilios esterilizados y garantizar el distanciamiento social entre los clientes, como también estrictas normas en los espacios comunes como baños, ingresos y egresos. Tampoco se utilizarán las cartas y cada mozo deberá desinfectar la zona antes de que se sienten los clientes, al tiempo que se implementará el uso de manteles descartables y cada vaso o copa deberá estar cubierto o sellado hasta su uso.

Algunos establecimientos también esterilizarán los platos con la comida antes de abandonar la cocina, al tiempo que presentaron un protocolo que incluye la posibilidad de que sean los clientes quienes retiren los platos y los sirvan en su mesa y no el mozo.

Mayra es la propietaria de Federico Resto Bar y contó a El Diario: «Todavía no recibimos protocolos de parte del COE ni tampoco de la Municipalidad. Hemos escuchado y leído muchas cosas, pero aún no tenemos nada estipulado como medida estricta. Nosotros fuimos adaptando nuestro bar, contamos en el ingreso con una bandeja sanitizante y colocamos la mesas separadas con una distancia importante entre ellas (tanto en el interior como el exterior) y esperamos que nos autoricen a colocar sillas. Para volver, hemos preparamos una carta digital a la que los clientes podrán acceder con su celular, mediante un sticker (colocado en casa mesa) con un código QR que cada cliente podrá escanear para ver nuestra oferta. En caso de que no pueden hacerlo, se la enviaremos por WhatsApp en el momento. También disponemos de alcohol en gel en cada mesa y cuando se renueven los clientes, automáticamente el personal de limpieza va a proceder a desinfectar las mesas y las sillas».

«Todos usaremos, barbijos, máscaras y guantes en todo el establecimiento, también en la cocina. Cuando llegue el personal, vamos a tomarle la temperatura a cada uno de ellos y tendremos un registro. Además, cuando llegan se les brindará indumentaria de trabajo, inclusive el calzado que se encontrará completamente esterilizada»; agregó.

«Estamos a la espera de un protocolo municipal y una autorización, pero nos adaptaremos a todo lo que nos vayan pidiendo y vamos a garantizar el cumplimiento de todas las medidas preventivas»; destacó.

Por su parte, Gustavo es propietario de Bendita y expresó: «Nosotros tenemos pensado proyectar el salón interno con un distanciamiento de un metro y medio entre cada mesa aproximadamente. Vamos a tener en el ingreso una cabina sanitizante y todo el personal tendrá barbijo y guantes. En cuanto al servicio, dispondremos de una carta digital que ya tenemos en proceso. Veremos qué horarios nos definen por protocolo, tenemos entendido que en Salta, por ejemplo, los bares pudieron abrir hasta las 20 hs. la primera semana y después se fue extendiendo un poco».